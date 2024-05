Actor estadounidense muere luego de que intentaran robar su auto: Sujetos le dispararon antes de huir

El mundo del espectáculo está de luto tras conocerse la muerte del actor estadounidense Johnny Wactor, reconocido por su aparición en la popular serie Hospital General.

El actor de 37 años falleció tras recibir disparos por parte de sujetos que habrían intentado robar su auto en la ciudad de Los Ángeles.

La información fue publicada por el medio TMZ, el cual consignó que la noticia del fallecimiento fue confirmada por Scarlett, la madre de la víctima.

El hecho ocurrió la madrugada del pasado sábado 25 de mayo en el centro de Los Ángeles cuando Johnny estaba con un compañero y se percataron que un grupo de tres sujetos estaban interviniendo el auto del actor.

Si bien la policía no ha aclarado el contexto de lo sucedido, la descripción de los individuos coincide con una denuncia de tres hombres que intentaron robar un auto.

Johnny Wactor

Según el relato de la madre, Wactor no habría puesto oposición contra los sujetos, pero aun así, estos le propinaron disparos antes de escapar, los que acabaron con la vida del artista.

Minutos más tarde habrían llegado paramédicos al lugar para llevar al intérprete hasta un recinto asistencial, sin embargo, y debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos, falleció en el lugar.

The entire General Hospital family is heartbroken to hear of Johnny Wactor’s untimely passing. He was truly one of a kind and a pleasure to work with each and every day. Our thoughts and prayers go out to his loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/2wlIM1TpAB