Sonia Isaza, la novia de Arturo Vidal: ¿A qué se dedica y cuántos años tiene?

Sonia Isaza es la actual pareja del futbolista chileno Arturo Vidal. El romance comenzó en 2019, justo después de que el "King" oficializara el fin de su matrimonio con la chilena Marité Matus, el cual duró una década.

La colombiana habría conocido al mediocampista en España, en la época en la que jugaba en el Bayern Munich. El primer encuentro entre ambos se habría dado gracias al entonces compañero de equipo de Vidal, James Rodríguez.

Desde ese momento, Isaza comenzó a acompañar al jugador de La Roja en varios de sus compromisos deportivos, como por ejemplo, la Copa América de 2019, que tuvo lugar en Brasil.

¿Cuántos años tiene Sonia Isaza y a qué se dedica?

Sonia Isaza nació en el municipio colombiano de Pereira, el 24 de septiembre de 1983, por lo tanto, tiene 40 años. Arturo Vidal, por su parte, cumplirá pronto 37 años.

Desde hace varios años Sonia es entrenadora, creadora de contenido fitness y empresaria. En redes sociales, como Instagram, la modelo suma más de 3.5 millones de seguidores.

En 2023, Sonia lanzó su emprendimiento junto a la hermana de Vidal. Se trata de un aceite bronceador comercializado bajo el nombre de Zian, el cual contiene betacaroteno y vitamina C.

En su perfil, suele compartir videos de sus intensas rutinas de ejercicios, que la hacen lucir una figura tonificada. También se pueden ver varios registros junto al volante de Colo Colo, a quien constantemente le dedica mensajes de apoyo por su carrera futbolística.

En el ámbito personal, Sonia es madre de dos hijos, Daniela y Fabián: "Me preguntan a qué edad fui madre. Les cuento, yo quedé embarazada de 14, yo cumplí los 15 y él nació (Fabián). Así que sí, fui mamá muy joven y no me arrepiento", declaró en septiembre de 2023.