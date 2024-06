"Segundo pulso es más importante": Alejandro Sepúlveda sobre sistemas frontales que llegarán a la zona centro-sur

16 jun. 2024 - 16:12 hrs.

¿Qué pasó?

Dos sistemas frontales ingresarán la próxima semana a la zona centro y centro-sur del país, unos nuevos pulsos de precipitaciones que preocupan debido a los estragos que ya han dejado las intensas lluvias en la zona que abarca desde La Araucanía hasta la región de Coquimbo.

El periodista de Meganoticias especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, detalló cómo se comportarán estos fenómenos, los cuales traerán asociados precipitaciones y ráfagas de viento, especialmente el segundo de ellos.

Dos sistemas frontales

De acuerdo al pronóstico de Sepúlveda, el primer sistema frontal ingresaría el día lunes a la zona de La Araucanía y Biobío, llegando hasta O'Higgins para la noche de este mismo día. En tanto, estas lluvias ingresarían a Santiago durante la mañana del martes, aunque no serían precipitaciones de consideración.

"No es una lluvia extraordinaria, sino que es una lluvia habitual, típica para junio. Lo que nos preocupa son las consecuencias de lo que ha dejado las últimas semanas (...) Si no tuviésemos la afectación que hay, sería una lluvia más y no pasaría absolutamente nada", dijo el profesional.

"Segundo pulso es más importante"

Sin embargo, todo esto cambiará con el segundo sistema frontal, el que llegaría a la zona centro-sur durante el día jueves, avanzando desde la Región Metropolitana hasta la parte sur de Atacama el día viernes.

"Este segundo pulso es más importante, este sistema frontal trae más viento, más lluvias. Será un poco más severo que el que está para lunes y martes, que es una lluvia absolutamente normal", reiteró.

"En resumen: jueves 20 de junio, precipitaciones durante ese día desde O'Higgins a Los Lagos. El viernes 21, abarcaría ya la Región Metropolitana, la región de Valparaíso, la región de Coquimbo, y podría alcanzar la parte sur de la región de Atacama. Muy parecido a lo que ocurrió la semana recién pasada", expuso.

"Me preocupa lo de Valparaíso en la costa, con todos los socavones que hemos visto. El (sistema frontal) del viernes, que es más importante que el del lunes-martes", señaló sobre la concentración de precipitaciones en esa región.

"Estamos analizando la probabilidad de un tercer sistema frontal", manifestó, el que podría llegar durante el próximo domingo, sin embargo, este aún no está bien formado, por lo que no se puede dilucidar aún sus condiciones específicas.

