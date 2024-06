"Un acto violento": Nieta de mujer desaparecida en Limache detalla llamada con posibles nuevas pistas del caso

16 jun. 2024 - 12:26 hrs.

¿Qué pasó?

Han pasado 35 días desde la desaparición de María Elcira Contreras Mella, adulta mayor de 85 años, de la que se perdió el rastro el pasado 12 de mayo cuando celebraba el Día de la Madre con su familia en un restaurante de Limache, región de Valparaíso.

La principal línea investigativa es que la octogenaria se habría precipitado a las aguas de un canal de regadío cercano, sin embargo, esta mañana en Meganoticias Alerta, la nieta de la mujer, Carla Hernández, entregó detalles sobre una llamada que podría dar nuevas pistas del paradero de su abuela.

Llamada con posibles nuevas pistas

"El día miércoles pasado una persona se contacta conmigo. Me señala que ese día, 12 de mayo, a las cinco de la tarde, ella estaba esperando locomoción con su pololo en el cruce de San Pedro, Quillota, y me dice que ve una camioneta blanca y le llama la atención porque se empezó a desarrollar un acto violento en esa camioneta", contó Hernández.

"Dice que estaba el conductor, el copiloto y atrás otra persona. Cuenta que el copiloto se quería bajar de la camioneta y el conductor no lo dejaba. Entonces empezaron como un forcejeo. Se da cuenta también de que atrás, que ella no ve quién estaba atrás, pero que otra persona le tapaba la boca y lo trataba de ahorcar", agregó.

Hernández dijo que la mujer que la llamó intentó acercarse a la camioneta, pero esta se marchó en dirección a la autopista Troncal. Tras esto, la testigo dejó una constancia en Carabinero debido a la violencia del hecho que presenció.

"Ella recién ahora, como el miércoles, se comunicó conmigo porque dándole una vuelta, ella me dijo: '¿Y qué pasa si esto tiene relación directa o indirectamente con lo de tu abuela?'", relató Hernández.

"Yo personalmente no lo descarto"

La nieta de María Elcira cree que la relación de este hecho con la desaparición de su abuela puede ser "indirecta", ya que la mujer que la llamó solo vio a tres hombres al interior de la camioneta blanca.

"Lo que yo pienso es: ¿Qué pasa si esta persona que no quería dejar bajar del vehículo, quizá la estaban callando por algo, quizá vio algo? (...) No se veía el pick-up de la camioneta, yo digo así, como ya pensando lo peor, ¿Qué pasa si mi abuela estaba escondida en esa camioneta?", dijo la nieta de la mujer desaparecida.

"Yo personalmente no lo descarto. Entiendo que la Policía de Investigaciones de Quillota ahora está analizando los hechos. Creo que también van a citar a declarar a esta persona (la mujer que la llamó). También la Policía de Investigaciones de Limache estuvo haciendo unas diligencias", detalló Hernández.

"Estamos a la espera de que hagan las diligencias completas y saber si tiene alguna relación o no con lo de mi abuela. Quizá como de buenas a primera, no tiene relación. Pero, ¿Qué pasa si hay algo más? Entonces, desde que supe eso, me quedé muy preocupada porque es extraño" sostuvo.

Pese a todas estas sospechas, Carla Hernández dijo que esta camioneta no salió del Fundo Las Tórtolas, pero que la cercanía temporal de la desaparición y este hecho son los que encienden las alertas de la familia.

"Es tan extraño lo que pasó con mi abuela, que de verdad da para pensar cualquier cosa. O sea, nosotros no entendemos que no haya ningún rastro, nada, absolutamente nada de ella", cerró.

