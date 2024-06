Presidente Boric por polémica base militar argentina en territorio chileno: "O lo sacan ellos o lo sacamos nosotros"

17 jun. 2024 - 06:27 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de su gira por Europa, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la polémica instalación de una base militar argentina en el Hito 1 de Magallanes, perteneciente a territorio chileno.

Se trata de una zona ubicada en la isla de Tierra del Fuego. Allí, nuestro país tiene instalado el Faro Cabo Espíritu Santo, dependiente de la Armada, y Argentina tiene un "puesto de vigilancia marítima".

Este puesto argentino inauguró recientemente una instalación tecnológica en el lugar, sin embargo, algunos de sus paneles solares quedaron hasta tres metros dentro de territorio chileno, lo que desató la polémica.

"Deben retirar esos paneles solares a la brevedad"

"Tomamos conocimiento hace un tiempo que Argentina, al instalar una base militar en la región de la Patagonia, instaló unos paneles solares en territorio chileno", comenzó señalando el Presidente Boric en un punto de prensa.

"Recibimos una disculpa por parte de la Cancillería argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre países", agregó Boric.

En esa línea, declaró que "deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros".

Gabriel Boric sostuvo una conversación con Javier Milei

De acuerdo a lo que detalló el Presidente Boric, tuvo una conversación al respecto con su par de Argentina, Javier Milei, con quien coincidió en Suiza.

"Señaló que se lo iba a mandatar a su ministro de Relaciones Exteriores. Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equívoca, una señal que no nos gusta", manifestó Gabriel Boric.

"Lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible e, insisto, si no lo vamos a hacer nosotros", agregó.

En la instancia, Boric aclaró que "con Argentina tenemos una excelente relación entre Estados y es importante mantener esa relación y no hacer escaladas de declaraciones ni tratar de ponernos creativos respecto a esto".

"Acá lo que hay que hacer es respetar las fronteras, eso es lo que estamos exigiendo respecto a nuestro territorio. Como he dicho: o lo sacan ellos o lo sacamos nosotros, a la brevedad", finalizó.

