Agresión de ambulantes a carabineras: Revelan videos de la detención que terminó con el ataque en Providencia

17 jun. 2024 - 11:14 hrs.

¿Qué pasó?

En el matinal Mucho Gusto se revelaron nuevos videos de la detención de dos vendedores ambulantes, procedimiento que terminó con dos funcionarias de Carabineros lesionadas, mientras se realizaba una fiscalización en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.

¿Qué muestran los nuevos videos de la agresión a Carabineros en Providencia?

El hecho ocurrió cerca de las 18:00 horas del sábado pasado, en la intersección de las calles Avenida Providencia con Ricardo Lyon.

Hasta ahora, solo se había difundido la captura de una cámara de seguridad, en la que se mostraba desde lejos el momento del arresto de los comerciantes informales.

Sin embargo, ahora se revelaron videos que muestran la misma escena, pero grabada por un testigo, en la que se ve a los vendedores ambulantes resistiéndose a la detención en el capó de un vehículo.

Meganoticias

En el mismo registro, además, aparece una mujer de pelo rosado que ayuda a los imputados interviniendo en contra de la acción policial.

Comerciantes ambulantes fueron formalizados

Los comerciantes fueron formalizados el domingo por el delito de maltrato de obra a Carabineros, quedando con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a las víctimas y prohibición de asistir al lugar en que se produjo el hecho.

De acuerdo al capitán Harold Furniel, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, mientras Carabineros "realizaba controles respecto al comercio informal en Providencia, junto a personal municipal, fiscalizaron a un grupo de sujetos en Avenida Providencia con Ricardo Lyon".

Tras ello, los ambulantes "se ofuscaron y uno de ellos comenzó a agredir a personal policial y personal municipal. Una funcionaria de Carabineros fue cobardemente agredida con golpes de puño".

"De esta situación, una segunda funcionaria, al proceder a detener a uno de los individuos, sufrió una lesión en su mano izquierda (...) Se registró la detención de dos sujetos, de 41 y 42 años, respectivamente, quienes registran antecedentes previos", concluyó.

"Si ellos llegan agresivamente, obvio que uno va a reaccionar"

En conversación con María, una comerciante ambulante que presenció lo ocurrido, aseguró que uno de los detenidos "estaba quedando sin respiración" por el actuar policial, motivo por el que los demás vendedores informales arremetieron contra Carabineros.

"Si ellos llegan agresivamente a tomarte, obviamente uno va a reaccionar. Es tu mercadería, tienes que llevar el sustento a tu casa", se defendió la mujer.

"No es que uno diga 'yo voy a ser comerciante porque quiero ser comerciante'. Yo me pago los estudios con el comercio. No ven el trasfondo de lo que es", agregó.

