La rapera Nicki Minaj es liberada tras ser detenida en Países Bajos por supuesta posesión de drogas

La cantante estadounidense Nicki Minaj fue detenida en el aeropuerto de Ámsterdam bajo sospecha de posesión de drogas blandas antes de ser puesta en libertad con una multa, informaron medios neerlandeses el sábado.

La rapera, que debía dar un concierto por la noche en Reino Unido, publicó en las redes sociales imágenes de ella durante su interrogatorio.

La policía confirmó a la AFP que había detenido a una estadounidense de 41 años, pero rechazó confirmar que se trataba de Nicki Minaj.

"Nunca confirmamos la identidad de una persona detenida pero puedo confirmar que hemos detenido a una mujer de 41 años sospechosa de haber intentado exportar drogas blandas hacia otro país", declaró a la AFP Robert Kapel, portavoz de la policía militar.

La artista fue puesta en libertad después de pagar una multa "razonable", precisó, y habló de un "caso cerrado".

La rapera escribió en X que las autoridades neerlandesas encontraron en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam cannabis en el equipaje que pertenecía según ella a un guardaespaldas.

"Que sepan que se llevaron mis bolsos sin mi consentimiento", escribió en X, y aseguró que su guardaespaldas había reconocido que los porros de cannabis le pertenecían.

😩 now they said they found weed & that another group of ppl have to come here to weigh the pre-rolls. Keep in mind they took my bags without consent. My security has already advised them those pre-rolls belong to him. Oh yea & the pilot wants me to take my ig post down.