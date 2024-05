"No me gusta este país para él": Catalina Pulido revela por qué su hijo se fue a vivir a Canadá

26 may. 2024 - 22:30 hrs.

La actriz Catalina Pulido reveló recientemente cuáles fueron los motivos para que su hijo menor, León Reyes, abandonara Chile y se radicara desde hace un tiempo en Canadá.

Fue en conversación con Julio César Rodríguez en el programa "Podemos Hablar" en donde la "vikinga" sinceró su visión sobre el país y por qué prefiere que su hijo viva en otro lugar.

Todo sobre Catalina Pulido

Según contó, fue ella misma quien motivó a León a irse de Chile y buscar nuevas experiencias, sobre todo, debido a traumáticas situaciones que vivió el joven con la delincuencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ma Catalina Pulido Anker??‍?? (@catralitavikinga)

"No me gusta este país para él"

"Lo saqué urgentemente de este país porque no me gusta para él, me siento insegura", partió diciendo Pulido.

"Lo asaltaron cinco veces con pistola en la cabeza, desde los 15 años en adelante, o sea, está vivo porque Dios es grande, porque al lado, de la casa del presidente, te asaltan, entregas el celular y además te matan", sostuvo sobre los temores que la llevaron a apoyar la migración de su hijo.

"No era vida para él y vida para mí, o sea, este es un país que se volvió invivible", dijo fiel a su directo estilo la panelista de "Las Indomables".

¿Recuerdas al "Chechico" de "Pituca sin Lucas"? Ya está en la universidad y esto estudia "Pucha que te queremos y echamos de menos": Fallece Marcela Cortés, expareja de Antonio Vodanovic "Seco mi amor": Carla Jara celebró logro deportivo de su hijo Mariano Kaminski Te puede interesar

Sobre a los rumbos de León, Pulido señaló que el joven "lleva un mes y ya está trabajando, está en la construcción y gana lo mismo que acá en un día".