"El que nada hace, nada teme": Nicole Moreno reacciona a posible demanda en su contra tras accidente

26 may. 2024 - 17:15 hrs.

El pasado 13 de mayo, Nicole "Luli" Moreno fue protagonista de un accidente de tránsito en la comuna de Vitacura, que la dejó con una lesión cervical.

En ese momento, la campeona de fisicoculturismo denunció el hecho en sus redes sociales y acusó al médico que la chocó de haber estado bajo los efectos del alcohol y de no prestarle ninguna ayuda.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que este doctor está dispuesto a presentar una demanda por "injurias y calumnias" en contra de la modelo, ya que la versión que dio "Luli" no se ajustaría a la realidad.

Luli arriesga demanda

"El doctor que habría chocado a Luli tiene serias intenciones de entablar una demanda en contra de ella por injurias y calumnias", señalaron el programa "Sígueme" de TV+.

Todo esto, debido a las dudas que sembró la modelo respecto al estado en el que habría estado conduciendo el citado médico.

"Tenemos información de los cercanos del doctor que explican por qué no existiría una alcoholemia. Esto es porque habría arrojado 0.0 en el alcotest. Lo que quiere decir que el doctor no iba conduciendo con alcohol. Esa es la razón que nos explicaría a todos por qué el doctor no terminó detenido", agregaron.

La reacción de Luli a la supuesta demanda

Pero al parecer este posible inconveniente judicial es algo que tendría sin cuidado a Nicole Moreno, y así lo ha dejado en claro en una de sus historias de Instagram.

En dicho espacio, "Luli" se limitó a publicar un pequeño mensaje sobre un fondo negro: "Como se dice coloquialmente. El que nada hace, nada teme", escribió acompañado de unos emojis que denotan su fortaleza antes este posible escollo en los tribunales.

La reacción de Luli (Instagram)

Así entonces, solo habría que esperar si efectivamente esta demanda en contra de Moreno será interpuesta y cómo "Luli" enfrentará este nuevo episodio de su vida.