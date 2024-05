Luli arriesga demanda: Nicole Moreno sería llevada a la justicia por "injurias y calumnias" tras accidente de tránsito

25 may. 2024 - 22:28 hrs.

Hace unos días Nicole "Luli" Moreno volvió de lleno a la farándula criolla cuando fue protagonista de un accidente de tránsito en la comuna de Vitacura que la dejó con una lesión cervical.

En dicha ocasión, la campeona de fisicoculturismo utilizó sus redes sociales para detallar la colisión que habría sido provocada por un médico al que acusó de no prestarle ayuda, ya que según ella, el hombre conducía bajo los efectos del alcohol.

Un caso que fue analizado por varios programas de farándula y en el que Moreno terminó incluso amenazando con demandar a Daniella Campos y Michael Roldán de TV+.

Luli arriesga demanda

Sin embargo, todo habría dado un vuelco, ya que ahora es "Luli" quien "arriesga demanda" por parte del médico al que acusó.

Fue la propia Daniella Campos quien señaló en "Sígueme" que "el doctor implicado tendría intenciones de realizar una demanda en contra de Nicole Moreno".

"El doctor que habría chocado a Luli tiene serias intenciones de entablar una demanda en contra de ella por injurias y calumnias", debido a las dudas que sembró la modelo respecto al estado en el que habría estado el conductor que la chocó.

"Tenemos información de los cercanos del doctor que explican por qué no existiría una alcoholemia. Esto es porque habría arrojado 0.0 en el alcotest. Lo que quiere decir que el doctor no iba conduciendo con alcohol. Esa es la razón que nos explicaría a todos por qué el doctor no terminó detenido", agregaron en "Sígueme".