Christell Rodríguez vive especial momento al cantar su hit "Dubidubidu" con niños en Corea del Sur

Sin duda, Asia le ha dado grandes alegrías en el último tiempo a la cantante Christell Rodríguez, ya que el éxito de su canción "Dubidubidu" en ese continente ha significado un renacer en su carrera musical.

Es que el viralizado tema, lanzado originalmente en 2003, ha llegado al top de las listas de Spotify en Asia y le ha permitido a Christell publicar nuevas versiones de la canción en tres idiomas: español, inglés y japonés.

El especial momento de Christell en Corea del Sur

Este éxito repentino ha convertido a Christell en una figura fuera de nuestras fronteras y así lo evidencia un reciente live publicado en su Instagram, el cual terminó con la cantante siendo reconocida por un grupo de niños en Corea del Sur, quienes corearon junto a ella el ya famoso "Dubidubidu".

Christell se encontraba paseando en la ciudad de Jeonju cuando se encontró con el grupo de niños que vestía trajes tradicionales coreanos y quienes al verla comenzaron a corear "Chipi chipi, chapa chapa".

"Procede a llorar. Bueno, esto pasó, no lo puedo creer", le comentó Rodríguez a sus seguidores tras cantar con los niños.

"Ellos nos pidieron una foto hace un rato, les mostré la canción y les dije que yo la cantaba. Me creyeron al tiro, en cambio, allá en Chile los niños no me creen cuando les digo", añadió la exintegrante de "Rojo".

Varias personas comentaron en la publicación, algunos incluso catalogando a Christell como "la nueva reina de los niños".

Revisa el momento

