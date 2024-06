Arriesgan 12 años de cárcel: Comenzó juicio contra acusados de intentar asesinar a enfermera en Las Condes

17 jun. 2024 - 13:11 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes se dio inicio al juicio oral en contra de los dos imputados por el delito de homicidio frustrado en contra de la enfermera Pola Álvarez, hecho ocurrido en junio de 2022 en Las Condes, Región Metropolitana.

Se trata de Enrique Hanson González y Patricia Henríquez, ambos acusados de haber ideado un plan para darle muerte a la profesional, cuando esta llegaba a su casa tras terminar su turno en una clínica.

Víctima logró sobrevivir a pesar del brutal ataque

De acuerdo al Ministerio Público, la mujer recibió 11 puñaladas por Hanson, quien la interceptó a bordo de una motocicleta y la atacó antes de que la víctima entrara a su domicilio.

Aunque en un principio se pensó que se trataba de un robo con intimidación, la familia de Álvarez denunció que todo apuntaba a una agresión premeditada por una excompañera de trabajo.

Esta información fue confirmada posteriormente por la Policía de Investigaciones, la que determinó que tanto el autor material como la intelectual eran pareja y habían planeado el crimen por rencillas anteriores.

"Ellos se pusieron de acuerdo"

Hanson reconoció su responsabilidad en el hecho y aseguró que todo fue planeado por él en un acto de "amor y heroísmo", versión que la fiscalía intenta desacreditar, ya que afirman que Patricia Henríquez también tuvo participación.

"Nosotros sostenemos que previo a la comisión del delito ellos se pusieron de acuerdo para que él la atacara en la forma que lo hizo, a la salida de su trabajo un día domingo en la mañana", indicó el fiscal Jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda.

Asimismo, el persecutor destacó el hecho de que tanto Pola Álvarez como Enrique Hanson no se conocían, por lo que su posicionamiento en el sitio del suceso respondería a una información dada por Henríquez.

"No solamente no tenía cómo saber el turno extra (de Pola), sino que tampoco tenía razón o motivo para estar ahí, no se entiende por qué esta persona estaba ahí ese día y hora esperando a la víctima, en circunstancia que era un perfecto desconocido para ella", sostuvo el fiscal.

En ese aspecto, indicó que "los problemas se habían suscitado entre su cónyuge y la víctima", por lo que menos aún se explica el actuar del atacante.

El Ministerio Público solicitará una pena de 12 de años de presidio para ambos imputados por el delito de homicidio calificado en calidad de frustrado.