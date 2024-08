La decisión que tomó Fabricio Vasconcelos tras fuerte accidente en moto enduro: "Quiero vivir más"

01 ag. 2024 - 15:28 hrs.

El cantante y bailarín de origen brasileño, Fabricio Vasconcelos, tenía un sueño hace bastante tiempo que recién hace dos años pudo cumplir: entrenar motociclismo en motos enduro, que son utilizadas en trayectos al aire libre con condiciones extremas, como cerros y quebradas.

Todo iba bien hasta el viernes 26 de julio, día en que sufrió una fuerte caída (algo que ya había vivido en mayo de este 2024) en uno de los cerros de la comuna de Colina, que lo hizo replantearse y decidir vender la moto con la que practicó durante dos años este deporte al aire libre.

El accidente de Fabricio Vasconcelos

"Iba de lo mejor, son cerros que conozco y de repente tuve un accidente. Como que perdí el control de la moto y al caer me golpeé el cuello. Iba con todas las protecciones, pero esta caída la sentí distinta porque se me durmió la mitad derecha del cuerpo, como un hormigueo que incluso ahora que estoy en reposo, todavía siento", expresó en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

Vasconcelos reconoció que "me dio miedo esta caída, la sensación de tener dormido el cuerpo. Pensé que me había golpeado una vértebra o algo así. Ya me había fracturado un par de costillas, unos dedos, pero este accidente me asustó".

Tras los exámenes, fue diagnosticado un esguince cervical con implementación de cuello ortopédico. El reposo lo hizo reflexionar sobre practicar enduro o dejar este sueño atrás. Finalmente, optó por lo segundo y colocó en venta el vehículo, con protecciones personales de regalo.

Secuelas de un accidente previo que tuvo Fabricio Vasconcelos en enduro

"Amo este deporte, pero voy a parar básicamente porque quiero vivir más. Voy a vender la moto y todo lo que considere un riesgo. Por ejemplo, tengo un buggy que le compré a las niñas que ni usan, otra moto a la que tampoco me voy a volver a subir", anunció.

Esto no significa que dejará otro tipo de deportes. De hecho, se enfocará en algunos que no representen tanto riesgo, como el tenis, el cual practicará en su propia cancha que dentro de los próximos meses comenzará a construir.

