"Me cae mal": Pamela Díaz revela tensa relación con Carolina de Moras

Sabido es que Pamela Díaz tiene algunas enemigas en el mundo de la televisión. Cathy Barriga es una de ellas, y también lo es la exconductora del Festival de Viña del Mar, Carolina de Moras, con quien "La Fiera" trabajó durante varios años en un matinal.

Mientras Carolina oficiaba como conductora del espacio, Pamela era una panelista, por lo que compartían cámara durante varias horas. Sin embargo, pese a la cercanía del día a día propia del trabajo, ninguna de las dos se saludaba y lo hacían de forma evidente la una con la otra.

"Todos se sentían incómodos"

Quien fue testigo de esta tirria entre ambas fue Rafael Araneda, quien era el animador del matinal en ese momento. Recientemente, ante Pamela Díaz, confesó lo incómodo que se sentía durante esos años cuando veía que ninguna de las dos se saludaba.

Todo se dio en el pódcast de la familia Araneda-Vacarezza, que contó en su más reciente episodio con la presencia de Pamela Díaz. "(Rafael) es muy educado, el hombre es distinto a las minas. Estos no se hacen atados por cosas", partió diciendo "La Fiera".

Luego, dio como ejemplo lo que vivió con la exanimadora de Viña. "Yo no saludaba a la Carola de Moras, porque me caía pésimo, me cae mal todavía (...) en ese tiempo que trabajamos, como tres años, por supuesto no quería saludarla si ella tampoco no quería saludarme. Si es una hue… que no sentíamos".

Rafael Araneda luego tomó la palabra y recordó cómo eran esos días en los que él tenía que estar entre medio de las dos celebridades, revelando que verlas no saludarse ni dirigirse la palabra en ningún momento "era tan incómodo".

De hecho, Pamela rememoró un día en que la incomodidad de Rafael la llegaron a notar diferentes miembros del equipo. "Después de dos años, un día lo veo con una cara de culo, y como Felipe Vidal también estaba ahí y es amigo de nosotros, Felipe me dice ‘el Rafa está medio extraño, está medio raro esta semana’. (...) Porque sí, Pame, tú entras, como buena, todo bien (y no la saludas a Carola)".

"Carolina de Moras) llegaba y saludaba a todos, pero cuando me pasaba a mí, me saltaba. Y yo hacía lo mismo (...) se sentía incómodo, pero los hombres se sentían incómodos", dijo, a lo que Rafael la corrigió y le dijo que "todos se sentían incómodos".

