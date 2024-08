"La única forma": La llamativa condición de Marcela Vacarezza para que su hija Martina ingrese a un reality

01 ag. 2024 - 11:06 hrs.

Martina Araneda Vacarezza, la hija mayor de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, ha expresado su fuerte deseo de participar en un reality show. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, no cuenta con la aprobación de sus padres para hacerlo.

Fue su propia madre quien comentó en una entrevista que la joven, que actualmente estudia para ser abogada, es fanática de este formato, y que su sueño frustrado es dejar de ser espectadora y convertirse en participante de uno de ellos.

Martina Araneda y Marcela Vacarezza/Instagram

"La única forma"

Durante la más reciente entrega del pódcast familiar del popular clan Araneda-Vacarezza abordaron este tema. En esa oportunidad, contaron con la presencia de Pamela Díaz, quien intentó intervenir a favor de Martina.

De hecho, le dio un consejo: "Ándate de esta casa. Te vas directo al reality y ahí vas a ver qué pasa, si tus papás tienen razón o no tienen razón". No obstante, Marcela se mantuvo firme en su postura de que su hija no sea parte de este tipo de programas.

Hacia el final del episodio, la psicóloga se mostró más flexible y propuso una llamativa condición para dar su consentimiento: "Te lo digo aquí y te lo digo ahora, la única forma que se meta a un reality es que tú (Pamela) te metas por lo menos dos semanas".

La "Fiera" estuvo de acuerdo e incluso se ofreció para hacer su coach y guiarla para que tenga buenos resultados dentro de la competencia. Además, hizo una sugerencia: "¿Puede ser que las dos se metan juntas?", refiriéndose a Martina y Florencia.

Marcela Vacarezza no parecía convencida de esta idea, por lo que Pamela destacó que su propuesta "es muy interesante, porque estas dos se meten y ustedes hacen los React del reality cuando estén metidas".

Rafael Araneda, por su parte, le explicó a su esposa que un React es cuando "estás viendo una situación en la televisión y vas viendo la reacción de la persona sobre lo que está pasando en el reality".

