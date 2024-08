"Lo encontraba como Brad Pitt": Cristina Tocco desclasifica detalles de su relación amorosa con Carlos Menem

01 ag. 2024 - 04:10 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz y exvedette argentina radicada en Chile, Cristina Tocco, desclasificó detalles de la relación amorosa que mantuvo con el expresidente trasandino, Carlos Menem.

Según reveló, ambos se conocieron antes de que el ya fallecido mandatario se hiciera conocido, cuando ella tenía 19 años, ya que tenían amistades en común.

¿Qué dijo Tocco?

La transandina fue invitada al programa “Al Piano con Lucho” que conduce Luis Jara en TV+, donde contó que “era fantástico. Lo que pasa es que acá un poco lo ridiculizan”.

Añadió que “hablo con mucho respeto porque tiene un preciosísimo hijo, Máximo, que es un guapo, que salió a la mamá, por supuesto (risas), porque del papá no había muchas expectativas”.

Cómo se conocieron

Una de las preguntas que le hizo el conductor del espacio fue sobre la relación que mantuvieron, donde reveló que “siempre fue muy menudo, obvio. O sea, su contextura física era menuda. Era más pelo y patillas que cuerpo, pero es ese carisma, yo lo encontraba como Brad Pitt”.

La también actriz le dijo al cantante nacional que se había vinculado amorosamente con el político trasandino antes de que fuera incluso gobernador, cuando ella tenía, aproximadamente, 19 años.

Regalos

Hubo un instante del diálogo en que Luis Jara le hizo “la pregunta del millón”, sobre si tenía plata y qué tipo de obsequios le hizo Menem en aquella época, lo que sorprendió al animador.

“Nunca me enteré, no me regaló ni un boleto para la micro. Si todas la hacen de oro, yo la hago de hojalata. O los agarros pobres, o los agarro cagaos (sic), es una cosa impresionante, te lo juro por Dios”, cerró.

