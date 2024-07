"En reposo absoluto": Maura Rivera contó el resultado de su intervención quirúrgica

31 jul. 2024 - 10:07 hrs.

Maura Rivera se encuentra en Chile por razones médicas. La bailarina anunció a través de su cuenta de Instagram que viajó desde Estados Unidos, país donde se encuentra radicada, para someterse a una importante cirugía.

Después de 15 años, la bailarina decidió retirarse los implantes mamarios que se colocó cuando era más joven. "Cumplí un ciclo y creo que hoy en día quiero sin estar con ellos", contó el martes, en un video que subió antes de ingresar a pabellón.

"Estoy muy contenta por el resultado"

En concreto, la exchica "Rojo" se realizó "explanación con mastopexia", un procedimiento en que combina la extracción, los implantes de silicona (explantación) con un levantamiento de senos (mastopexia), mejorando así la apariencia del busto.

Horas después de la intervención, Maura compartió un post mediante sus stories, en el que actualizó su estado de salud: "Muchas gracias por sus mensajes con tanto cariño y buenos deseos. Ayer fue la operación y salió todo perfecto".

"Obviamente, tenía un poco de miedo, por todo lo que implica un procedimiento como este, pero estuve siempre en las buenas manos. No tengo ningún dolor y me siento de lo mejor", continuó.

Asimismo, detalló que "estoy en mi casa con reposo absoluto" y manifestó que "estoy muy contenta por el resultado, aunque no me vea 100%, ya que estoy parchada, pero me siento muy feliz y eso es lo más importante".

Luego, la exchica "Rojo" publicó un video descansando en su cama y comentó que "estoy [usando] mis sostenes postquirúrgicos, estoy muy contenta por haber realizado ya por fin esta operación que tenía ganas desde hace mucho, mucho tiempo, al fin lo logré".

También mencionó cómo han sido las primeras horas después de la cirugía: "No puedo levantar los brazos, no puedo hacer fuerza, no puedo manejar, tengo que tener ayuda, tengo mi enfermero personal menos mal y por supuesto que ayuda también de la familia. Ya les voy a responder todas sus dudas".

Finalmente, señaló que la razón por la que se retiró los implantes fue que "simplemente cumplí un ciclo (…) Después de 15 años era momento de retirarlos, y ya no los quiero, siempre los quise, pero ya no quería más".

