Pablo Chill-E anuncia que cambiará las letras de sus canciones: "Voy a dejar de sacar música con mensajes negativos"

El conocido cantante chileno Pablo Chill-E, publicó un sentido mensaje a través de sus redes sociales, en el cual realizó una larga reflexión sobre lo que ha vivido durante los últimos años, desde que saltó a la fama explosivamente en la escena urbana nacional.

Pablo Chill-E, en sus historias de Instagram, redactó un texto en el que además anunció que hará un giro en su carrera, cambiando la lírica de las canciones con las cuales consagró su éxito, para entregar mensajes positivos a la sociedad.

El cambio de Pablo Chill-E

"En algún momento me vi apretado y en un lugar oscuro, pensando que no iba a pegar más o que la gente ya no me quería, pero esas son trancas que se pone uno mismo. Para todos los que estén pasando por un momento fome, refúgiense en su familia y seres queridos, no se metan en la droga y el carrete", partió diciendo.

Aseguró luego que aquello "hunde más" a las personas con problemas, y aquello "no te deja nada más que un vacío espiritual y económico", enfatizó, confesando luego que este tipo de mensajes no los suele publicar, pero quiere inspirar a sus seguidores.

"Nunca es malo dar un mensaje a la gente que me sigue. Les mando un abrazo y sean mejores personas, yo también soy humano y me equivoco y me voy a seguir equivocando, pero hay que tratar de hacer las cosas bien", narró.

Luego, anunció que "más adelante voy a dejar de sacar música con mensajes negativos para la sociedad. En breve suelto todo lo que tengo guardado con letras negativas para deshacerme de todo eso y voy a empezar a hacer música más diferente con un buen trasfondo".

Ante las dudas que esto puede generar en algunos, Chill-E dejó en claro que no se dedicará a hacer música religiosa, pero sin con letras con "más consciencia", ya que se dio cuenta de que los niños "lo ven como ejemplo".

"No los quiero decepcionar con música tan reciclable que es la mier... que están haciendo todos y que, aunque no lo queramos, reconocer igual daña el subconsciente de los que la escuchan", concluyó diciendo en la historia, en la que adjuntó su canción "Tiramos pa arria".

