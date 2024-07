"Fue una hermosa historia de amor": Jorge Aldoney y Skarleth Labra terminaron su pololeo tras ocho meses juntos

30 jul. 2024 - 14:12 hrs.

Skarleth Labra y Jorge Aldoney se conocieron durante su participación en un reality show. Si bien en un principio su vínculo comenzó como una amistad, ya que el modelo tenía en mente volver con su expareja, luego se transformó en un romance.

Tras salir del encierro, la bailarina y el Mister Mundo Chile comenzaron una relación formal en noviembre de 2023 y se convirtieron en una de las parejas más queridas de las redes sociales. Sin embargo, durante las últimas horas pusieron fin a su historia de amor.

Jorge Aldoney y Skarleth Labra/Instagram

"Fue una hermosa historia de amor"

Los primeros indicios del quiebre se dieron a conocer a principios de esta semana, después de que sus fanáticos notaran que se dejaron de seguir en Instagram. Poco después, Labra archivó algunas de las fotos que tenía junto a Aldoney.

Días atrás, surgieron rumores de que la pareja podría estar atravesando una crisis, ya que la influencer dejó el departamento que compartía con el ingeniero comercial y sus mascotas. En ese entonces, ella explicó que vivir juntos tenía sus desventajas.

Jorge Aldoney y Skarleth Labra/Instagram

"Cuando uno vive junto, lo que pasa es que, te ves en la mañana, te ves en la noche, te ves tantas veces que no ocupas tiempo de calidad con la persona. No te vas a comer un helado, no te vas a una cita", indicó la joven en ese entonces.

A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), Jorge escribió un mensaje, que posteriormente eliminó, sin embargo, varios portales de farándula alcanzaron a sacarle captura. En el texto da cuenta de que las especulaciones son ciertas.

"Fue una hermosa historia de amor, la mejor que he tenido. Yo me quedo con eso y nada más voy a decir", escribió en el post, sin esclarecer los motivos de la ruptura. Skarleth, por su parte, no se ha referido al tema.

Cabe destacar, que cuando los exchicos realities comenzaron romance, este fue cuestionado por los internautas debido a la diferencia de edad entre ambos: él tiene 28 años y ella 19. Ahora, algunos usuarios apuntan a que ese podría ser una de las razones de su separación.

