"Cerré un ciclo después de 15 años": Maura Rivera revela que se sometió a cirugía para quitarse los implantes mamarios

30 jul. 2024 - 10:41 hrs.

En enero de 2024, Maura Rivera expresó a través de su cuenta de Instagram su deseo de reducir el volumen de su busto. Años atrás, la bailarina se sometió a una cirugía para colocarse implantes mamarios, sin embargo, con el tiempo comenzó a evaluar la opción de retirarlos.

Durante este martes 30 de julio, la influencer anunció mediante la misma plataforma que finalmente tomó la decisión, viajó desde Estados Unidos, donde actualmente vive junto a su familia, hasta Chile para realizarse una "explanación con mastopexia".

"Cerré un ciclo después de 15 años"

"Feliz, cerré un ciclo después de 15 años", escribió Rivera en una sus stories. Posteriormente, compartió secuencia de videos desde una clínica, contando en detalle los motivos que la llevaron a operarse.

A primera hora del día, la exfigura televisiva contó que "estoy esperando para que me lleven a pabellón, estoy en la clínica. Hoy me saco los implantes mamarios para siempre, después de 15 años con ellos he decidido quitármelos, ya cumplí un ciclo y creo que hoy en día quiero sin estar con ellos".

Asimismo, transparentó sus sensaciones frente a esta intervención estética: "Es fuerte igual entrar a pabellón, estoy tranquila, pero no deja de ser un tema estar en una operación varias horas, después les cuento cómo me va".

"También aprovecho de decirles que esta decisión la tengo, ya yo creo desde hace harto tiempo la he querido hacer, la quise hacer hasta que ya tome la decisión", indicó en el registro en el que se pueden apreciar las marcas preoperatorias.

Luego explicó que "quise venir a operarme aquí a Chile por distintas razones, no voy a entrar en detalles, pero estoy en buenas manos, un tremendo equipo médico y yo hace 15 años que tengo estas prótesis, yo no me he tocado las prótesis".

"Hay mucha gente que cree que yo me aumente el busto, pero no, los cuerpos van cambiando con los años. Eso les puedo decir, yo no me he aumentado el busto desde hace 15 años, hoy en día las retiro para siempre y estoy muy contenta de que al fin lo voy a hacer", aclaró.

Según información del sitio especializado Medline Plus, la explantación con mastopexia es una intervención quirúrgica que combina la extracción de implantes mamarios (explantación) con un levantamiento de senos (mastopexia).

