"No conocen a su hija": El "reclamo" de Pamela Díaz a Marcela Vacarezza y Rafael Araneda

Pamela Díaz participó del capítulo más reciente del video pódcast "Tenemos que hablar", que es protagonizado, recordemos, por Marcela Vacarezza, Rafael Araneda, y sus tres hijos mayores, Martina, Florencia y Vicente, con quienes conversa de diferentes temas.

En este episodio, Pamela desordenó el programa y llevó a la familia a hablar de diferentes temas. Uno de los momentos más divertidos fue cuando puso de manifiesto que ellos no conocían del todo bien a sus tres hijos, lo que desató las risas de todos.

En un momento, cuando Florencia explicó su presente estudiando en la universidad, Rafael intentó explicar, sin éxito, cómo fue que su hija logró ingresar a la educación superior en el sistema de educación superior en Estados Unidos.

"La Florencia entra a un college y de ahí te cambiaste (a Business, su carrera) ¿o no?", le consultó Araneda a Florencia, quien rápidamente le contestó que no. "Ah, no conocen a su hija ustedes", señaló Pamela, desatando las risas en la mesa.

Marcela intentó salvar a su marido. "Lo que quiere decir tu papá es que al principio todas las carreras estudian como lo mismo...", alcanzó a decir, y Florencia nuevamente dijo que "no", descartando la explicación de su progenitora.

Fue Vicente quien finalmente logró dar con la manera en que su hermana mayor logró ingresar a la universidad en Estados Unidos. "A la Florencia la aceptaron en la universidad, pero un semestre más tarde. Y en ese semestre, que no estaba haciendo nada, fue al college (bachillerato) a avanzar ramos, por decisión suya, pero no era necesario", indicó.

Luego, Marcela nuevamente defendió su punto, expresando que en college los alumnos entran y tienen ramos generales, para luego definir el área a la que se quieren dedicar. Florencia le aclaró que si bien, esto es una posibilidad, ella inmediatamente tomó materias ligadas a Business, ya que sabía que eso anhelaba.

