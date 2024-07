Leonor Varela pasó gran susto tras desmayo de su hija: "Verla inconsciente me gatilló todo lo vivido con Matteo"

29 jul. 2024 - 20:17 hrs.

Verdaderas horas de terror y angustia fueron las que vivió Leonor Varela durante el sábado 27 de julio, debido a que su hija menor, Luna, se desmayó de forma inesperada, lo que le hizo a la actriz recordar lo que vivió con su fallecido hijo mayor, Matteo.

Recordemos que Leonor Varela vivió la triste pérdida de su hijo, Matteo, en noviembre del 2018, debido a su diagnóstico de leucodistrofia, enfermedad congénita del menor que le arrebató la vida cuando apenas tenía 5 años.

El gran susto de Leonor Varela

A sus historias de Instagram, Leonor subió una historia en la que escribió un largo texto, en el que detalló cómo fue el complejo momento que atravesó durante la jornada del sábado, luego que el viernes le viniera una fuerte fiebre a Luna.

Tras mantenerla hidratada durante toda la jornada, durante la pequeña se desmayó. "Por suerte estaba justo detrás de ella y mi instinto me hizo abrazarla, así que evite el golpe. Pero verla inconsciente me gatilló todo lo vivido con Matteo, y me dio mucho, mucho miedo", reconoció.

Luego, agradeció a su exmarido y padre de Luna, Lucas Akoskin, "por estar, aunque fuese a la distancia. Y a mi amiga por venir a abrazarme y recordarme que 'eso fue ayer y esto es hoy': siempre hay una oportunidad en un desafío. La mía (oportunidad) hoy es no dejar que el miedo del pasado controle mi presente".

Luego, pasadas unas horas, publicó una imagen en la que su hija luce recuperada luego de la difícil jornada que le tocó vivir. En la imagen, se ve a Luna recostada junto al perro de la familia, a quien tiene agarrado con sus brazos.

"Mi corazón está fuera de mi cuerpo. Tiene patas. Y se llama Luna. Gracias por sus mensajes, estamos bien los tres", redactó encima, junto a una cara sonrojada alegre y un corazón rojo. De esta forma, evidenció que su hija logró mejorarse de la enfermedad que atravesó.

