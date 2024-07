Martina Araneda reveló la insólita razón por la que se retiró de misiones: Sorprendió a su familia

31 jul. 2024 - 09:10 hrs.

Martina Araneda Vacarezza, la hija mayor de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, tiene el gran deseo de entrar a un reality. La primogénita del matrimonio chileno ha manifestado su intención de encerrarse en un programa de televisión, sin embargo, no tiene la venia de sus padres.

En el episodio más reciente del pódcast familiar, "Tenemos que hablar", Pamela Díaz se sumó a la conversación familiar y habló sobre su experiencia en los realitys. Recordemos que "La Fiera" ha participado en al menos 4 programas de este estilo.

Martina Araneda y Marcela Vacarezza

La razón por la que Martina se salió de misiones

Rafael Araneda le consultó directamente a Pamela si es que el aseo personal en los realitys podían hacerlo. "¿Se bañan?", le preguntó, a lo que Díaz le contestó que sí, pero en precarias condiciones que distan mucho de la realidad que cada uno puede tener en su hogar.

"Con agua helada en una letrina", reveló "La Fiera" sobre los baños en realitys. Al oír aquello, Marcela Vacarezza puso en duda que Martina pudiera aguantar las condiciones, debido a una experiencia anterior que tuvo en "trabajos de verano".

Martina Araneda y Marcela

Rápidamente, Martina aclaró que no eran trabajos de verano, sino que "misiones". "No duré porque me hacían rezar", aseveró la mayor de los Araneda-Vacarezza, lo que desató una risa con sorpresa en Pamela Díaz, quien no supo cómo reaccionar a dicha declaración.

Martina, Florencia y Marcela

Segundos después, la joven recordó que tuvo otra experiencia límite en "construcciones", donde confesó, "la pasé superbién. No me quise ir. Y ahí sí que no nos bañamos". "Ah... que bueno", dijo Pamela al escuchar esta anécdota.

¿Qué estudia Martina Araneda en Estados Unidos?

En Estados Unidos, Martina, tras haber estudiado dos años Derecho en la Universidad Católica de Chile, decidió seguir en la misma área y matricularse en una carrera que le permitirá, en un futuro, convertirse en abogada.

Actualmente, la joven está matriculada en Ciencias Criminales, plan de estudios que le permitirá, una vez complete los 4 años, pasar a Derecho. Esta carrera la está cursando de forma online, conectándose a través de internet con sus profesores.

Todo sobre Famosos chilenos