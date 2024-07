Las millonarias ganancias que Faloon Larraguibel habría recibido tras debutar en página de contenido para adultos

30 jul. 2024 - 20:49 hrs.

La chica reality, Faloon Larraguibel, debutó hace algunos días en una plataforma que vende contenido para adultos, en donde ha publicado imágenes y videos de ella en poca ropa, a la cual los interesados pueden acceder previo pago de una suscripción.

A poco más de una semana de su debut oficial en la plataforma, ya se conoció el primer balance del dinero que ha logrado recaudar la exparticipante de "Yingo", el cual asciende a varios millones de pesos, confirmando así su éxito en la página.

De acuerdo al medio La Hora, la rubia modelo estaría ganando, solo por el concepto de suscripciones, la no despreciable suma de $6 millones 450 mil. Un dinero al que se le debe sumar una suma fija, tras haber firmado el contrato con la plataforma de 2 millones de pesos.

Así las cosas, Larraguibel recaudó más de 8 millones de pesos en sus primeros días como modelo de contenido erótico. Una cifra que solo podría ir en aumento, si es que el interés de parte de los suscriptores se mantiene con los meses.

¿Qué desea hacer Faloon Larraguibel con sus ganancias?

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), hace algunos días, Faloon reconoció sobre su debut en esta página que que, "me llamó la atención la propuesta, siento que estoy pasando por un buen momento después de mi salida del programa, que sigue al aire. Entonces, tengo que aprovechar el momento que me está dando el reality y su pantalla".

Si bien este tipo de plataformas existen hace varios años, la oriunda de Melipilla no se sentía cómoda con hacerse un perfil en este tipo de páginas. Sin embargo, la propuesta que le llegó en este momento le acomodó con lo que quiere mostrar.

"Es algo super cuidado (las fotos y videos), a eso apunto. Pero además de cuidado, quiero algo que sea superprofesional, algo que se vea lindo y no grotesco. En eso Onfayer (página) me ha apoyado harto. Han respetado todas las decisiones que he tomado y hemos elegido juntos las fotos. Me dan esa confianza para poder hacer muchas más sesiones e ir viendo al final, qué es lo que yo quiero vender", señaló.

Su objetivo al sumarse es netamente para darle "una mejor vida a mis hijos y junto con eso, tener un mejor pasar. Qué mejor que te motive algo así. Yo quiero ver a mis hijos felices, que tengan todo y no les falte nada. Darles una muy linda vida en todo sentido".

