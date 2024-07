Dani Urrizola fue diagnosticada con Trastorno de déficit atencional: "Siempre estaba muy despistada"

31 jul. 2024 - 17:20 hrs.

La periodista chilena Daniela Urrizola, reveló a través de las redes sociales que luego de una serie de exámenes, le diagnosticaron Trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Una condición la cual no sabía que tenía, pero de la que sí tenía varios síntomas.

Y es que Urrizola había ido a la neuróloga debido a que las cosas se le estaban olvidando. Por lo mismo, la médica le ordenó la realización de una serie de tests y también escáner al cerebro, que dieron como resultado el diagnóstico de TDAH.

Dani Urrizola

El diagnóstico de Dani Urrizola

Así lo contó al medio Las Últimas Noticias (LUN), en donde aseguró que el médico que la atendió le dijo, "tienes un TDAH brígido". Y con ello, empezó a hacer relaciones de algo que ya sospechaba, al ver contenido de esta condición en redes sociales.

"Siempre veía en Instagram cosas sobre esto y pensaba, 'soy, soy, soy', porque son cosas quizás, no tan normales, que son superrepetitivas en el tiempo y que te tienen con una carga de ansiedad muy alta. Muchas veces lo atribuía al estrés del trabajo por el tema de los viajes. Siempre estaba muy despistada, muy desorientada, pues tengo una vida poco típica", indicó.

Dani Urrizola

Siguiendo esta línea, confesó que tras recibir el diagnóstico ha tratado de verle el lado positivo. "Había muchas cosas que sentía que eran anormales, que era rara (...) soy superdirecta, algunas salidas que algunos creen que son chistosas y yo no lo hago para que se rían. He aprendido con el tiempo a que hay cosas que no tengo que decir, a comportarme".

Dani Urrizola

"Siento que esto (el TDAH), es un superpoder. Es una cosa muy de creatividad que no todos lo tienen. He logrado todo teniendo esta condición, que a veces te tira a la cama sin poder procesar nada por mucho tiempo; otras veces de momentos de focalización que, fuera de broma, lo que te propongas lo logras", añadió.

En la entrevista, reveló que la doctora que la atendió le recetó una serie de medicamentos, los cuales aún no ha probado por temor a las reacciones que puede tener. "La doctora me dijo que muchos piensan que van a generar más ansiedad, pero cuando tienes los problemas que te genera el TDAH, al final todas las partes ansiosas se quitan, pero hay que ir probando", aseveró.

