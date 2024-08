Maite Orsini tras llegar a acuerdo con Daniela Aránguiz por querella: "Me da al menos dos años de paz"

01 ag. 2024 - 15:17 hrs.

La mañana de este jueves 1 de agosto, Daniela Aránguiz y Maite Orsini finalmente llegaron a un acuerdo tras la querella de injurias y calumnias con publicidad que interpuso la diputada contra la exparticipante de "Mekano".

El acuerdo al cual llegaron las dos celebridades consta básicamente en que Daniela Aránguiz, por el plazo de dos años, no podrá mencionar en el ámbito público a Maite Orsini. Cabe precisar que la exesposa de Jorge Valdivia, no tuvo que pedirle disculpas a la congresista.

"Dos años de paz"

A la salida de tribunales, desde el Centro de Justicia, Maite Orsini dio su impresión sobre el acuerdo logrado. "Estoy tranquila, esto me da al menos dos años de paz, el objetivo que yo perseguía cuando presenté esta querella era poder detener una situación que era sistemática, que estaba dañando seriamente mi honra, mi salud, mis relaciones familiares, mis relaciones laborales", apuntó.

Maite agregó que "siento que logramos el objetivo que teníamos cuando presentamos la querella y por eso aceptamos con mucha conformidad el acuerdo propuesto. Si bien no se repara el daño que ya está hecho, pero puedo quedarme con la tranquilidad que de aquí a dos años voy a poder seguir trabajando tranquila y seguir teniendo mi vida en los términos más o menos normales.

Sobre cómo ha sido su vida desde las acusaciones de Daniela, dijo que "cuando uno es constantemente víctima de acoso, asedio, mentiras, injurias, de cosas que no tienen ningún asidero en la realidad de manera pública, con publicidad, con ánimo de dañar la salud mental, las relaciones laborales, las relaciones familiares se ven afectadas, yo si he estado muy afectada por esta situación".

¿Qué pasa si Daniela Aránguiz incumple lo determinado por el tribunal? La diputada explicó que "este fue un acuerdo reparatorio, ella se comprometió a no referirse a mí en ningún término, en ningún medio de comunicación, en ninguna red social por el plazo de dos años. Si ella incumple esta condición, se puede revocar el acuerdo reparatorio e ir a juicio".

Jorge Valdivia, quien escoltó a su novia Maite Orsini en todo momento, no quiso entregar mayores declaraciones sobre el acuerdo al que llegó su exesposa con su actual pareja, desviando las preguntas sobre el caso en cuestión.

