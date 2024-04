Jorge Valdivia aborda su rol de padre y aclara polémico llamado a Carabineros de parte de Maite Orsini

20 abr. 2024 - 12:38 hrs.

Jorge Valdivia abordó las acusaciones que realizó Daniela Aránguiz en su contra, acusándolo de supuesto abandono hacia los dos hijos que tienen en común.

Además, aclaró lo que pasó con el polémico llamado a Carabineros realizado por la diputada Maite Orsini, cuando fue detenido a principios de marzo del año pasado.

"Nunca he incumplido las responsabilidades con mis hijos"

En entrevista con Revista Sábado, el "Mago" se refirió a las acusaciones de Aránguiz (su exesposa) sobre los hijos de ambos y señaló que "de verdad espero nunca más tener que referirme a estas cosas. Nunca he incumplido las responsabilidades con mis hijos, ya sea económicamente, de despreocupación o de ausencia".

Instagram de Jorge Valdivia

"Cuando se me acusaba de que no daba plata y era un 'papito corazón', yo le estaba pagando la licenciatura a mis hijos, la salud y la alimentación. Hoy mi hijo tiene un viaje de gira de estudio y lo pago yo íntegramente. Hace poco le fui a sacar el pasaporte, lo llevé yo", agregó.

En la misma línea, indicó que "yo no he hecho nada público. No me he defendido en los medios... Si salgo el día de mañana con mis hijos a almorzar, no subo fotos con ellos para que la gente diga que soy un buen papá por eso. Yo me siento orgulloso de los hijos que tengo".

De igual forma, destacó que "no me he defendido en medios para cuidarlos a ellos, que son mi prioridad. Y si hoy lo hago en esta entrevista es para acabar de una vez por todas con las especulaciones y que la gente no me diga 'papito corazón' sin conocimiento".

Valdivia aclara polémico llamado a Carabineros hecho por la diputada Orsini

En cuanto al polémico llamado a Carabineros hecho por la diputada Orsini (hoy su pareja) cuando fue detenido, Valdivia explicó que "lo primero es que se descartó un ilícito y eso es importantísimo, pero hubo un fiscal que dijo que éticamente estaba mal, porque había intercedido por su pareja, y yo con Maite no éramos pareja en ese minuto. Entonces, siento que el fiscal farandulizó una noticia súper positiva para la Maite, donde habían dictaminado que no hubo tráfico de influencia y ninguna interferencia".

Al ser consultado por el medio citado sobre si le pidió ayuda a Maite, respondió que "le conté lo que me había pasado. La llamé porque es abogada, conoce las leyes, los procedimientos policiales. Ella me aconsejó y lo que dice es que alertó a Carabineros para contarle que se había hecho un procedimiento irregular. ¿Cómo es posible que a partir de eso se genere tanta polémica? Me parece injusto".

"Primero, que me hayan dejado como un delincuente, diciendo que estaba preso. Y que a ella se le haya tratado de corrupta, de que trafico influencias para sacar a su pololo de la cárcel. Entonces no éramos pololos. Lo que se dijo fue completamente falso. Desde el tipo de la relación que teníamos, que apenas nos conocíamos en adelante", añadió.

Posteriormente, aseguró que "fui víctima de un procedimiento policial irregular. Lo dije en TVN: me golpearon, me llevaron esposado a una comisaría, solamente porque no tenía mi carnet. Y eso está clarísimo en el sumario que hubo contra los funcionarios que hicieron esto, que hoy están sancionados. A eso no le han dado valor. Sí le dieron importancia al supuesto tráfico de influencia, y no hubo, porque no había nada que arreglar".

"Lo más importante es que hoy me siento muy satisfecho, feliz, con el hombre que soy, el papá que soy y con la relación que tengo", sentenció.

