Daniela Aránguiz arremetió contra Maite Orsini por querella de injurias y calumnias: "Va a salir perdiendo ella"

20 abr. 2024 - 08:30 hrs.

Daniela Aránguiz recibió una querella en su contra por parte de la diputada Maite Orsini, quien aplicó la acción judicial por injurias y calumnias.

La parlamentaria adjuntó pruebas que contemplan correos electrónicos con insultos y amenazas, a lo que la exMekano respondió a través de su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz a Maite Orsini por la querella en su contra?

Aránguiz partió diciendo que, "me da mucha risa (la situación). Créanme que hay muchas cosas que no he dicho y hay muchas que no he hecho".

Luego se dirigió a su exmarido diciendo: "Cómo tan poco hombre. Yo también tengo muchas cositas, pero no quería hacer esto". Todo esto a través de un par de historias publicadas en la red social, en las que lo acusa de compartir con la diputada, mensajes que iban dirigidos a él.

"Deberían preocuparse de hacer su trabajo, pero parece que les gusta la tele y les gusta quedar en ridículo de nuevo", acusó.

Finalmente, la también influencer, sostuvo que "va a salir perdiendo ella, nadie vota por mí, no estoy en un cargo público".

La querella de Orsini contra Aránguiz

La denuncia fue ingresada este viernes 19 de abril en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Por ahora la querella no ha sido acogida a trámite. De todos modos, la diputada adjuntó medios de pruebas en 73 páginas de un documento PDF, al cual Meganoticias tuvo acceso.

Este medio intentó contactar al abogado de la legisladora, pero por el momento no ha entregado declaraciones.

