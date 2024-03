Pedro Cisternas: ¿Cuántos años tiene y a qué se dedica el hijo mayor de Diana Bolocco y Gonzalo Cisternas?

07 mar. 2024 - 11:30 hrs.

Durante el pasado fin de semana, Diana Bolocco y Cristián Sánchez publicaron algunas fotos de un viaje que realizaron junto a su familia a Puerto Octay, a la casa del exmarido de la animadora, Gonzalo Cisternas.

Pese a que esto pueda llamar la atención, en las publicaciones tanto Bolocco como Sánchez destacaron la buena relación que tienen con Cisternas, con quien la periodista tuvo dos hijos, Diego y Pedro, este último el mayor.

¿Quién es Pedro Cisternas? El hijo mayor de Diana Bolocco

Pedro Cisternas es el hijo mayor de Diana Bolocco y Gonzalo Cisternas, quien fue el primer marido del rostro televisivo, entre 1999 y 2008.

Pedro fue el primer hijo que surgió del matrimonio y actualmente tiene 23 años, cumplidos el 16 de diciembre de 2023. Según reveló el sitio One Sports, estudió en el colegio The Grange School, en donde destacó en lo académico y también en lo deportivo como futbolista.

Pese a la exposición mediática que generalmente tienen su madre y su pareja, Cristián Sánchez, Pedro es alguien que se ha mantenido alejado de la vida pública, aunque en la actualidad se dedica al fútbol.

Pedro Cisternas junto a su madre Diana Bolocco / Instagram

De hecho, a los 16 años, entró a las cadetes de Colo Colo, sin embargo, dejó el programa de formación a los 17 cuando los requisitos aumentaron.

La historia de Pedro Cisternas: el hijo futbolista de Diana Bolocco

Pedro Cisternas es un futbolista que, pese a no tener pasos por grandes equipos, ha jugado en el profesionalismo. En 2022 fue contratado por Trasandino de Los Andes, en donde debutó ese mismo año por Copa Chile en la victoria por penales de su equipo ante Unión Compañías.

También, en el mismo certamen entró al minuto 87 de partido en la eliminación de su club en manos de Unión San Felipe. Pese a los escasos minutos, el joven volante por izquierda se mostró contento, en especial junto a Cristián Sánchez, quien le inculcó su pasión por el fútbol.

"Él (Cristián Sánchez) tuvo un tremendo impacto. Teniendo una familia poco futbolera, conocer tan de cerca a alguien fanático por el fútbol como Cristián me permitió agarrar esa pasión que no había descubierto. Él me llevó al estadio por primera vez, y también pasó largas tardes jugando y disfrutando del fútbol conmigo", contó Pedro Cisternas a One Sports.

Tras su paso por Trasandino, Cisternas partió en agosto de 2023 rumbo a Europa con el sueño de alzar su carrera en el extranjero. La animadora no reveló el destino profesional de su hijo, aunque aclaró que su salida sería por un corto tiempo.

“Mi niñito se va por unos meses….Sentimientos encontrados. Te vamos a echar mucho de menos Pedro, pero sabemos que va a ser una experiencia increíble. Aprovéchala y sácale el jugo. Te adoramos”, escribió la animadora en su Instagram.

