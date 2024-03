Reapareció reaccionando a polémica de Naya Fácil: Así luce hoy la exconductora de "Invasión", Isabel Fernández

07 mar. 2024 - 08:10 hrs.

Si te gusta el animé y la cultura japonesa en la actualidad, y tienes más de 25 años, probablemente durante tu infancia conociste el programa "Invasión", conducido por Isabel Fernández.

En el espacio, emitido entre los años 2005 y 2008 en CHV, la joven estuvo junto al locutor radial Matías Vega, conquistando con sus looks y extravagantes peinados a miles de jóvenes que llegaban a su casa a ver el programa.

"Invasión" le permitió consolidarse a Fernández como conductora de televisión, siendo en 2010 invitada a conducir programas de corte cultural en señales de cable.

En 2011 fue la conductora del reality show "El experimento", en donde era el rostro digital del espacio, encargada principalmente de las transmisiones web.

Isabel Fernández defiende a Naya Fácil

Luego del fallido programa, la joven se retiró de la televisión para dedicarse a su verdadera pasión: la música, aunque a comienzos de marzo de este 2024, Fernández nuevamente volvió a la palestra, tras solidarizar con Naya Fácil, quien denunció haber vivido un incómodo momento con Botota Fox y Pamela Díaz.

"Con ambas personas, con las cuales he trabajado en otros años, he tenido pésimas experiencias, así que no es algo que me contaron (...) Si estás pegado en la estupidez, busca ayuda", expresó en referencia a Botota.

Sobre Díaz, recordó que tiempo atrás atravesó un complicado momento con ella en CHV. "Estábamos en peluquería, Pamela Jiles y Pamela Díaz discutiendo, el secador a todo volumen y la tele también estaba muy fuerte. Me levanté, apagué la tele y les dije 'chiquillas, o conversan normal o vemos la tele, pero esto es demasiado", rememoró.

Luego de eso, Isabel aseveró que Díaz le gritó: "(Me dice) 'Quién se cree esta pendeja de mierda'. ¿Ustedes creen que hasta el día de hoy me ha pedido disculpas?".

El presente de Isabel Fernández

A Isabel siempre le gustó mezclar música en paralelo a su trabajo en la televisión, pero al salir de ella, pudo dedicarse por completo a ser disc jockey, mejor conocido como DJ.

La ahora treinteañera ha visitado varias partes de Latinoamérica presentándose como DJ, incluyendo latitudes como Brasil, donde ha logrado hacerse un nombre en la escena musical.

Asimismo, ha sido una voz activa del feminismo y de las mujeres lesbianas, teniendo incluso un programa virtual llamado "Lelashouse", donde invita a diferentes personas de las disidencias sexuales.

Por otra parte, también brinda terapias emocionales y coaching personal a través de su consulta llamada "Ritmo de luz", en donde trabaja con "Theta Healing", una terapia que asegura identificar las ideas y emociones que traban a las personas.

Así luce hoy Isabel Fernández

