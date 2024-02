Habría viajado solo: Príncipe Harry se reunió con el rey Carlos III tras conocerse que tiene cáncer

A comienzos de esta semana se conoció que el rey Carlos III se encuentra diagnosticado de cáncer, el cual los médicos le encontraron tras una internación previa que tuvo el monarca debido a un agrandamiento de próstata.

El palacio de Kensington emitió un comunicado de prensa informando esta noticia, y quien viajó a verlo tras conocerse esta información fue su hijo menor, el príncipe Harry.

Recordemos que el príncipe Harry, tras renunciar a sus deberes para con la monarquía, decidió irse de Londres junto a su esposa, Meghan Markle, a Estados Unidos, concretamente a la localidad de Montecito, en California.

La mañana de este martes 6 de febrero, Harry llegó al aeropuerto de Heathrow en un vuelo comercial, reporta el medio Hola.com, el cual duró cerca de 11 horas.

Prince Harry, the Duke of Sussex, arriving at Clarence House, central London. 📸 @ianvogler https://t.co/kFZRqoJ04h pic.twitter.com/6XHZU2s8HZ