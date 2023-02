Coté López defendió a Pailita tras críticas por pelea con su ex: "Él es público y quería resguardar su privacidad"

28 feb. 2023 - 17:00 hrs.

Durante el último fin de semana de febrero, el cantante Pailita y su expareja de nombre Skarleth, protagonizaron un cruce de declaraciones en redes sociales, acusándose el uno al otro de los motivos que llevaron su reconciliación amorosa, ocurrida a comienzos de este 2023, nuevamente a su fin.

Cada uno realizó —de forma simultánea— transmisiones en sus respectivas cuentas de Instagram durante la madrugada del sábado 25 de febrero, las cuales fueron vistas en vivo por más de 100 mil usuarios.

Muchos famosos vieron estos "live" o los extractos que comenzaron a viralizarse en redes sociales de forma posterior, incluyendo a María José "Coté" López, quien dio su opinión sobre el caso, cuadrándose con Pailita, quien ha sido fuertemente criticado en redes sociales por iniciar su relación con Skarleth cuando ella tenía 14 años y él 20.

"No existe tanta diferencia de edad"

En su cuenta de Instagram, en una dinámica de preguntas y respuestas, a Coté López le preguntaron, literalmente, "¿qué opinas del pedófilo de Pailita y que tenía encerrada a su mina?" (sic).

Al respecto, respondió: "Primero, esas palabras son muy fuertes y me gustaría desglosarlas. Pedófilo no se usa de ninguna manera en el caso de una relación consentida y no existe tanta diferencia de edad (6 años), así que favor no le den un mal uso a la palabra".

"'Encerrada’ quiere decir que si ella abre la puerta, la puerta está con llave, lo que no es el caso. Ella sí salía, lo que pasa es que ella quería estar en los eventos de él, que es muy diferente", añadió.

Luego, indicó que "creo que están distorsionando y aumentando algo demasiado. Ella lo quiso acompañar, recién estaban juntos, él es público y quería resguardar su privacidad para que no estuvieran luego hablando de ellos. Pero ella, como niña que es, quería que él la mostrara más porque a lo mejor así se sentía más valorada, entendible también".

Coté López se cansó de las críticas

Esta defensa que hizo Coté de Pailita provocó una lluvia de críticas contra ella, las cuales respondió a modo general, dejando en claro que ella no fue la persona que dejó que una adolescente tuviera una relación con un mayor de edad.

"Si usted quiere reclamar algo, entonces consígase el Instagram de la mamá de la niña, porque ella dio su consentimiento a la relación y ella la expuso a un 'live' donde le dijo todo el tiempo qué decir", escribió.

Luego, añadió que "¿no se da cuenta esa mamá que su hija tiene 17 años? (...) justamente lo que había que evitar de hacer era exponerla. Por su corta edad es obvio que no está preparada para que la gente opine de ella sin piedad".

