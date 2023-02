Las frases más contundentes de Shakira en su entrevista: "Hoy me valgo sola, me siento completa"

28 feb. 2023 - 16:00 hrs.

La entrevista de Shakira con Enrique Acevedo sirvió para que la colombiana mostrara su lado más vulnerable. La cantante confesó que ha sido dependiente en sus relaciones de pareja y relató cómo su ruptura con Gerard Piqué la fortaleció.

El encuentro de la cantautora, de 46 años, generó grandes expectativas, pues el público esperaba escucharla hablar del padre de sus hijos y de la novia de este, Clara Chía. Sin embargo, no mencionó directamente a la pareja, refiere ABC.

Todo sobre Shakira

Durante el diálogo con el periodista mexicano, transmitido la noche del lunes 27 de febrero de 2023, la estrella musical relató cómo la cambió el desengaño, pero también agradeció el apoyo de sus seguidores.

Escuchar a SHAKIRA siendo tan honesta y revelando su lado más vulnerable me hace respetarla muchísimo más.



No hay nada más valiente que la sinceridad, sobre todo cuando vives momentos difíciles.



Siempre es un placer oírla en una entrevista. #Shakirapic.twitter.com/K1M2cpE7B6 — Carla ❁ (@shannonlada) February 28, 2023

¿Lo que dijo Shakira no era una indirecta para Clara Chía?

En los adelantos se escuchó a Shakira decir una sentencia que se sospechaba iba dirigida a Clara Chía, pero finalmente el contexto fue otro.

La barranquillera comentó que utiliza sus canciones no solo para expresarse, también para prestar su voz a aquellos que no pueden hablar. “Me he dado cuenta de que las mujeres vivimos un momento realmente clave para la sociedad, y que el apoyo que podamos darnos es muy relevante”, dijo.

Entonces, fue cuando pronunció la frase de la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright: “Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras".

“Siempre he sido dependiente emocionalmente”

Uno de los puntos que removió la entrevista fue la letra de su canción “Sessions #53” en colaboración con Bizarrap. En ese contexto, “Shaki” confesó haber sido dependiente en sus romances, pero afirmó que ha cambiado con esta última experiencia, mediante las siguientes frases:

“Estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción, la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor”.

“Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita a un hombre para completarse”.

“Tuve ese sueño, de tener una familia en la que unos hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo”.

“Siempre he sido dependiente emocionalmente en mis relaciones”.

“He logrado entenderlo desde otra perspectiva. Yo me valgo sola hoy en día (...) he logrado sentir que soy suficiente, me siento completa”.

“Cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sale fortalecida y es porque ha aprendido a conocer sus propias debilidades”.

“Las mujeres estamos en un momento clave para la sociedad y que el apoyo que podamos recibir unas de las otras es muy relevante, es importantísimo”: @shakira en exclusiva para N+.



Mira aquí la entrevista completahttps://t.co/CD9Er7VM2p — NMás (@nmas) February 28, 2023

Todo sobre Famosos