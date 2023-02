La primera vez que Gerard Piqué y Clara Chía aparecieron acaramelados en público tras la ruptura del catalán con Shakira, pasó poco tiempo para que la cantante colombiana fuera vista con una actitud cabizbaja.

Sin embargo, la intérprete de “Monotonía” está “recargada” y podría reaccionar muy diferente ahora que vuelven a captar un beso de su expareja con su nueva novia.

Todo sobre Shakira

Esto ocurrió en el partido del F.C Andorra -que le pertenece a Piqué- contra el Badalona en la final de la copa Catalunya, destaca OK Diario.

El empresario, de 36 años, asistió en compañía de la catalana de 23 al encuentro donde las cámaras los captaron dándose besos.

La prensa española reseñó el video de los románticos momentos de Clara y Gerard, quienes ya no esconden su amor, mucho menos después de la publicación de una foto oficial como pareja en las redes del exfutbolista español.

Si bien Shakira había aparecido triste y cabizbaja cuando Piqué y Clara asistieron juntos a un concierto en agosto de 2022; ahora la barranquillera, de 46 años, quizás pueda inspirarse y componer una nueva canción al ver las imágenes del padre de sus hijos con su pareja sentimental.

Recordemos que la artista convirtió en un candente éxito su “tiradera” a Piqué y Clara con la “Music Sessions #53” que grabó con Bizarrap.

