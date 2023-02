¿Un nueva indirecta? Shakira celebró San Valentín con sus hijos, su tierna mascota y una particular canción

Shakira dejó ver dos lados diferentes durante el Día de San Valentín. Por un lado, la cantante colombiana de 46 años celebró dulcemente con sus hijos Milan y Sasha, además de una linda mascota.

Asimismo, compartió un video musicalizado con la canción “Kill Bill” de SZA, que muchos han tomado como una nueva indirecta para Gerard Piqué, reseña People en español.

Todo sobre Shakira

Recordemos que desde poco antes de anunciar su ruptura con el exfutbolista catalán de 36 años en junio de 2022, la cantante ha lanzado con gran éxito tres canciones dedicadas a él, directa e indirectamente. Se trata de los temas de “Te felicito”; “Monotonía”; y la “Sessions #53” con Bizarrap.

Por ello no es de extrañar que los fans piensen que se trata de un nuevo puntazo para el español y su novia Clara Chía, pues la letra habla de vengarse hasta la muerte de un ex traicionero.

También Shakira publicó en sus historias de Instagram una fotografía de la leche color rosa y las galletitas en forma de corazón que preparó para sus niños en el Día del Amor.

La barranquillera le ofreció esto a sus pequeños antes de ir a la cama, como ella misma lo expresó en el post. Madre e hijos también contaron con la compañía de un tierno conejito blanco con un lazo rojo en el cuello. “Mi gracioso Valentín”, escribió la estrella musical al pie de la foto de la mascota.

Pero antes de compartir su dulce momento como madre, la cantautora había viralizado un video donde aparece limpiando el piso, vestida con un atuendo negro y unos zapatos de tacón de aguja, mientras hace 'lip sync' con la canción “Kill Bill”. Pero ¿qué dice la letra completa?

Mopping the rug... that is in front of the fridge 🍒🍇 pic.twitter.com/P1w4rAGkQq