Así confesó Gerard Piqué que Shakira es el contacto "más importante" que tiene en su teléfono

Para muchos seguidores de Gerard Piqué y Shakira resulta una sorpresa que el exfutbolista y la cantante colombiana todavía se sigan en Instagram, a pesar de su melodramática y mediática ruptura y de la relación sentimental del catalán con Clara Chía Martí.

Luego de todos los dardos que lanzó la barranquillera a su expareja y padre de sus hijos en su canción con Bizarrap “Sessions #53”, el empresario de 36 años publicó un retrato con su novia de 23 años, con lo que oficializó ante el mundo su nuevo noviazgo.

Aun así, conserva en su cuenta las antiguas fotos junto a Shakira, pero ahora se sabe que también mantiene el número telefónico de la famosa cantautora.

OK Diario reseña una entrevista en inglés que ofreció Piqué al youtuber John Nellis. Allí, el exjugador del FC Barcelona confesó que apenas pudo ver parte de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, pues se encontraba en un mal momento.

Se podría intuir que Gerard estaba en crisis por su ruptura con Shakira y por el acuerdo de separación, en el que aceptó la partida de sus hijos a Estados Unidos; pero el astro culé alegó otros motivos.

