¿Lo conocías? Prima de Shakira revela nombre completo de la cantante colombiana y su significado

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué dejó al descubierto detalles de la vida privada de la cantante colombiana. Arropada por sus familiares y fanáticos, la intérprete de "Pies Descalzos" está orgullosa de sus orígenes y así lo dejó ver su prima: Isa Mebarak.

La prima de la barranquillera soltó una revelación sobre el nombre de su famosa pariente y otros detalles en un programa de la televisión española, donde el divorcio de la famosa pareja es un tema común.

¿Quién es la prima de Shakira?

El show español “Socialité” entrevistó a Isa Mebarak, quien comparte el nombre Isabel con la ex de Gerard Piqué. Aunque no es tan famosa como la mamá de Milán y Sasha, Isa también es cantante y dice que la industria musical no es nada fácil, destaca Infobae.

Mebarak comentó que su relación con la intérprete de “Monotonía” no ha sido muy cercana. Sin embargo, le tiene gran respeto y cariño. Además, explicó el origen del segundo nombre de la barranquillera.

¿Cuál es el nombre completo de Shakira?

Quizás muchos fans no saben que el nombre completo de su cantante favorita es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, y que su primer y más famoso nombre significa “agradecida” o “llena de gracia” en árabe.

Isa Mebarak explicó que sus primas, incluida Shakira, llevan el nombre Isabel en honor a la abuela de todas ellas, quien tocaba el piano, cantaba, y es una figura muy especial en su familia.

