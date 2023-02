Enfadados. Así se encuentran los fanáticos de Emilia Mernes y Nicki Nicole con los canales organizadores de la gala del Festival de Viña del Mar, acusando un "desaire" a ambas artistas de la música urbana.

Pasadas las 11 de la noche, ambas artistas pasaron separadas, aunque con solo minutos de diferencia, mostrando sus atrevidos looks que escogieron para la noche.

Nicki Nicole, que además de presentarse sobre el Festival es jurado de la instancia, para la cita decidió utilizar un body completamente negro, con transparencias en su escote, y unos guantes sin dedos que le llegaban hasta más arriba del codo.

Por su parte, Emilia Mernes fue más osada y se colocó un enterito completamente ajustado a su cuerpo, que al igual que el vestido de Nicki Nicole, contaba con transparencias.

Tras mostrarlos, los presentadores pasaron a otro tema y siguieron mostrando a otros invitados, y no le dieron la instancia para que las estrellas hablaran sobre sus looks.

En Twitter las quejas ante este comportamiento no se hicieron esperar, y los televidentes fanáticos de estas cantantes destrozaron a la producción del programa.

"Aprovechen que hay gente importante", "ni pescaron a la Nicki Nicole", "muéstrenlas a ellas", "no espero nada y aún así logran decepcionarme", "un error de la organización", son parte de los mensajes que se pueden leer en la red social.

Sigo sin entender porqué no entrevistaron a Nicki Nicole, Emilia y Polimá. Los que más tenían que ver con el festival no los pescaron ni pal webeo #NocheCero

Fue un Error de la organización (Nuevamente) el no entrevistar en la #NocheCero a Nicki Nicole, Polima y Emilia. Tres que son los Artistas del Festival, ellos son los verdaderos protagonistas de este evento. Otro error de @canal13 y @TVN

Que gala más inservible, teniendo dos artistas internacionales como Nicki Nicole y Emilia que se van a presentar en el festival y no los entrevistan? 🫠 no espero nada y aún así logran decepcionarme, sigan entrevistado a Gonzalo Valenzuela y Karol Dance si quieren #NocheCero

Weon porqué no entrevistaron a nicki nicole y emilia mernes??? Saquenme a este weon no me interesa MUESTRENLAS A ELLAS QUE CHUCHA #nochecero