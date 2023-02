"Le depositaba plata, le compraba pasajes": Pailita saca a relucir ayuda brindada a su expareja tras funa

25 feb. 2023 - 14:18 hrs.

El cantante urbano, Carlos Raín Pailacheo, más conocido como Pailita, se refirió a la funa realizada por su exnovia, Skarleth, mediante Instagram.

La pareja había mantenido una relación amorosa mientras vivían en Punta Arenas y retomaron el romance en enero pasado. Tras volver con el músico, la joven viajó desde la región de Magallanes hasta Santiago para estar con el artista.

Skarleth subió diversos pantallazos a su cuenta de Instagram para mostrar cuando volvió a hablar con Pailita y luego lo acusó de ocultarla, de no cumplir sus promesas, y de que es "manipulador, narcisista, malo, arrogante".

"Es muy mal agradecida"

El cantante también utilizó su cuenta de Instagram para referirse al tema y durante la madrugada de este sábado realizó un live para explicar el conflicto y acusar a Skarleth de "mal agradecida".

"Estuvo tres semanas en mi casa, más encima lo que más me da rabia es que es muy mal agradecida. Habló de mi casa, comiste en mi casa, mi mamá te lavaba los calzones en mi casa, no tuviste que hacer la cama, no tuviste que limpiar nada", señaló en un extracto del live compartido por la página de Instagram DisisChile.cl.

"No sé cómo puede ser tan mal agradecida de hablar de la casa. Tres semanas. Nunca te faltó nada. Yo le pasaba la tarjeta a mi mamá para que te lleve al mall, para que compraran ropa o compraran lo que sea", explicó el intérprete de "Parcera".

Skarleth (Instagram)

¿Por qué terminó Pailita y Skarleth?

Pailita contó cómo se originaron las peleas que provocaron el término de su relación con la magallánica.

Fue en ese contexto que reveló que Skarleth se enojó porque él seguía en Instagram a Domelipa, influencer mexicana con quien se involucró.

Otro de los conflictos que tuvieron fue que la joven se enojaba porque no la llevaba al mall, ante lo que él se excusó diciendo que no podía acudir tranquilo a comprar por la cantidad de gente que lo seguía.

Una tercera pelea fue que ella se enfadó luego de que Pailita no la incluyera en el viaje que tenía programado a Disney para festejar su cumpleaños, a inicios de febrero.

Pailita (Instagram)

"Ese viaje lo tenía organizado hace un mes y nosotros llevamos una semana y media. Me dice 'pero si tení ese viaje tení que decirme, así yo no venía para acá —a Santiago-'. Yo le dije, 'pero Skarleth, ¿cómo te vas a molestar por eso?' y me dice 'no, pero es que sino yo me voy para Punta Arenas o me quedo acá y todos te van a ver a ti en Disney y a mí acá'", detalló.

El músico urbano también contó que le dijo: "Skarleth, deja de pensar en las redes sociales, todos saben que estamos juntos. Imagínate, exigiéndome un viaje a Alaska, siendo que llevábamos dos semanas juntos. Eso fue lo que más me molestó".

Pailita también agregó que Skarlet "me decía que yo no le compraba pasajes, que la tenía botada. Hue.. le depositaba plata, le compré más de dos pasajes que dejó ahí, me pidió dos pasajes para Punta Arenas y nunca se fue".

El cantante, en el live, publicó diversos pantallazos de conversaciones con ella y otros que evidenciaban que le había depositado dos sumas de $500.000 pesos.

