"No pude evitarlo": María Luis Godoy tras parar en seco al Monstruo por pifias a Copano

25 feb. 2023 - 10:43 hrs.

Las pifias no estuvieron ausentes durante la versión número 62 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

El martes, en la tercera jornada del certamen, el "Monstruo" rugió por primera vez este año para pifiar la presentación de la comediante Belén Mora; lo que se repitió en menor medida el viernes, en la última noche del certamen, durante el show de la standupera argentina Laila Roth.

Si bien esas fueron las únicas artistas que tuvieron que bajar de la Quinta Vergara a pedido del público, lo cierto es que el jueves, tras el impecable show de Christina Aguilera, hubo casi media hora de abucheos para pedir que la estadounidense volviera al escenario.

Las pifias se sintieron incluso hasta el inicio de la presentación de Fabrizio Copano, quien tenía la misión de hacer reír a un enfurecido "Monstruo".

"No pude evitarlo"

En medio de ese contexto, los animadores tuvieron que actuar y María Luisa Godoy paró en seco a los asistentes para pedirles respeto y poder continuar con el certamen.

"¿Saben qué chiquillos? De verdad, espérense un poquitito, escúchennos. Quien viene a continuación no es cualquier persona, es alguien que se ha preparado durante meses. Es un compatriota que no solamente triunfa en Chile y el mundo. Es uno de nuestros mejores standuperos", señaló para luego presentarlo.

En conversación con LUN, la animadora contó que "en ese momento, que el público estaba muy efervescente, yo sabía que era arriesgado hablarles, pero no pude evitarlo porque encontré que no era justo que recibieran así a Fabrizio Copano".

El comediante "es un tremendo humorista, debe ser una de las mentes más ágiles del stand up, además lo admiro y le tengo cariño, entonces no podían portarse así antes de que partiera el show", agregó Godoy.

Respecto a lo que expresó para calmar al público, dijo que "nunca me he podido quedar indiferente a algo que me parezca injusto, menos acá que es parte de mi rol. Sentí que era importante, me importó mucho por él, entonces tuve que ser enfática".

