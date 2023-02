24 feb. 2023 - 22:16 hrs.

El actor Gonzalo Valenzuela, quien es jurado del Festival de Viña del Mar, confirmó que Pailita quedó enfurecido con Fabrizio Copano, a raíz de los chistes que hizo el comediante de él en su rutina.

Valenzuela contó la tensa situación que enfrentó el artista juvenil, revelando que tuvo que encerrarlo en el baño para calmarlo y hablar con él.

Los consejos que Gonzalo le dio a Pailita

Gonzalo habló con el medio The Clinic, quien le consultó si es que se molestó con los chistes de Fabrizio Copano sobre que es mal actor. Tras negarlo, contó que fue Pailita el que se enojó.

"Pasó una hue... con el Pailita, que quedó muy molesto. Yo hablé con el Pailita, lo encerré en el baño, porque estaba súper molesto", indicó.

En ese momento, Valenzuela conversó con él y le dijo: "Compadre, estás empezando. De estas van a venir mil más. Y tienes que aprender, hue... a tener cuero de chancho y reírte y toda la hue...".

"Estaba molesto el hue... Después me encontré a Copano anoche y me acerqué a decirle. Pero no era el momento tampoco, porque estaban todos en la media celebración, obviamente y merecida, pero fui a decirle, porque estaban los cabros allá mismo y había una tensión. Entonces fui a decirle "ojo, porque a este hue... le molestó", añadió.

"Si hace daño, tienes que tener cuidado"

Gonzalo Valenzuela aseguró que lo que le molestó a Pailita fue el chiste de Copano, en el que se mofa de los besos en la boca que le da a su progenitora. Ante aquella situación, llamó al humorista a tener cautela.

"Lo que yo le iba a decir a Fabrizio es que pu..., había adentro de esas 15 mil personas cagadas de la risa una persona que le hizo daño, ¿cachai? Y eso él también tiene que tenerlo consciente. Una hue... es que le moleste, otra es que le haga daño, porque fue el tema con la mamá", aseveró.

En este sentido, añadió que, "si hace daño, tienes que tener cuidado, lo tienes que saber. Para mí era eso. Y, claro, después de la fiesta y la celebración habrá el momento para hablarlo bien".

