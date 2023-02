"Manipulador, narcisista": Exnovia de Pailita hace fuertes acusaciones en contra del cantante

25 feb. 2023 - 09:31 hrs.

El cantante urbano, Carlos Raín Pailacheo, más conocido como Pailita, ha dado bastante que hablar durante los últimos días.

Tras ser nombrado en la rutina de Fabrizio Copano, se rumoreó que el músico se enojó, lo que fue desmentido por él mismo. Sin embargo, posteriormente, el actor Gonzalo Valenzuela reveló que tuvo que encerrarlo en el baño y contenerlo, ya que estaba muy molesto por el chiste.

Luego de presentarse junto a Polimá para entonar "Ultra Solo" en el Festival de Viña, Pailita preocupó a sus fans subiendo una foto desde un servicio de urgencias. Horas más tarde contó que tenía una enfermedad viral, lo que provocó que suspendiera diversos shows agendados para este fin de semana.

La noche del viernes, Pailita volvió a verse envuelto en otra polémica, esta vez con su exnovia Skarleth, quien realizó fuertes acusaciones contra el cantante.

Skarleth y Pailita habían mantenido una relación amorosa mientras vivían en Punta Arenas, la cual retomaron en enero pasado. La joven subió diversos pantallazos a su cuenta de Instagram para mostrar cuando volvieron a hablar.

En dichas capturas de WhatsApp, el intérprete de "Parcera" le decía cosas como "dejaría todo por ti" y le confesaba que le había escrito diversas canciones, como "Llámame bebé" y "Nadie como tú". Luego de publicar las conversaciones, la mujer exhibió un extenso mensaje para acusar el actuar de su exnovio y reprocharle todas las promesas incumplidas.

"Puras promesas y promesas, ¿qué cumpliste?", comenzó diciendo Skarleth, para luego agregar: "Solo me tuviste encerrada para que nadie me viera, provocaste una pelea para que yo quedara como tóxica y te vayas a Disney sin decirme".

Cabe recordar que luego de que retomaran el contacto, Skarleth viajó desde Punta Arenas hasta Santiago para acompañar al cantante.

"Tratas a mi mamá de loca, siendo que ella estaba aterrada de donde yo me iba a quedar esos días y ella no entendía que me habías llevado y prometiste tantas cosas", lanzó la joven.

"Que te conste que yo nunca te pedí nada. Tú me prometiste el mar, el cielo y la tierra y lo único que me diste fueron decepciones, traumas y ver las cuatro paredes de tu pieza y cuidar a tu mamá, ya que la tenías tirada, hasta llorándome que no soportaba estar ahí y que en cualquier momento se iría a Punta Arenas. Eres su hijo y la tratas como si fueras su papá, ella te tapa todo, niño malcriado", añadió.

El mensaje continuó con la siguiente confesión: "Si me quedé y soporté fue por la vergüenza de tener que volver a mi ciudad donde me hiciste dejar todo, así que lávate bien antes de hablar, manipulador, narcisista, malo, arrogante y si te expongo es porque estaban haciendo un live de mí, donde tú diste información para que hablen de mí".

Finalmente, la joven reiteró que "fuiste y sigues siendo un maldito narcisista, así que no me trates de busca fama o que ahora porque eres cantante y famoso hago este público".

Tanto Pailita como Skarleth realizaron lives en sus redes sociales para hablar sobre el tema.

"Yo no niego de que dije que la iba a hacer feliz, que la iba a meter a mis bailarinas, que me la iba a llevar de viaje", reconoció el cantante.

