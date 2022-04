"No me dejan ser feliz": El lamento de Pailita tras verse envuelto en escándalo amoroso con su expolola

29 abr. 2022 - 17:00 hrs.

El cantante Pailita se convirtió en tendencia en redes sociales durante la tarde del jueves 28 de abril, tras protagonizar su primer "escándalo amoroso" de su carrera mediática.

Todo ocurrió en el norte de Chile, en la región de Coquimbo. Resulta que uno de los fanáticos del cantante le tomó una foto en donde aparece muy bien acompañado de una mujer, quien sería su nueva conquista amorosa.

Al darse cuenta que la imagen circulaba en redes sociales, el artista subió una historia a su Instagram -que posteriormente borró- en donde señaló: "Veo tanta gente y páginas preocupadas o pendientes de que si estoy con alguien o no. No se metan en mi vida privada, por favor. Estoy feliz y es lo único que importa".

La reacción de la expolola

Lo que no esperaba el oriundo de Punta Arenas, es que su expolola, quien es menor de edad y por lo mismo se resguardará su identidad, también opinaría sobre el nuevo romance del cantante.

A su cuenta de TikTok, la adolescente subió un video donde daba a entender que seguía enamorada de él, mostrando fotos que tenían juntos.

Luego que el clip de su ex comenzara a hacerse viral en redes, salió a responderle a ella con una larga historia que solo duró un par de horas en línea.

En esta se puede leer: "Terminamos hace muchos meses, pasa ahora que conozco a alguien y me subes a TikTok con nuestras cosas privadas que pasamos hace tiempo. Con qué intención (...) yo no tengo por qué darte explicaciones ni a ti ni a la gente de que si salgo con alguien... Estoy soltero".

La aludida le replicó y aseguró que ellos recién terminaron en marzo de este 2022 y que la comunicación entre ambos seguía. "El lunes (25 de abril) me contestaste una historia enamorado (...) me hablabas de amor y ya no estábamos juntos, era obvio que me ilusionaría de nuevo", expuso.

A modo de cierre, Pailita subió una historia en donde él aparece a contraluz, escribiendo sobre ella: "Puedo hacer feliz a miles de personas. Pero a mí no me dejan ser feliz. Ya no hay Pailita", junto a un emoji de un corazón roto.

El comunicado de Pailita

En tanto, durante la mañana de este viernes, Pailita subió dos historias a su cuenta de Instagram, con un largo texto en donde lamentó la situación en la que se vio envuelto.

"Quería disculparme con toda la gente por todo lo ocurrido, no todos somos perfectos. Yo soy bien hombre para mis cosas y ante cualquier error, lo reconozco. En ningún momento sentí que debí dar una explicación porque no tenía ningún compromiso con nadie", indicó de entrada.

Agregó que "la niña que estoy conociendo la conocí hace unos días, no es que haya estado hue... con las dos al mismo tiempo, yo no soy así, con mi ex teníamos una linda relación, ella podía contar conmigo, como yo podía contar con ella. Independientemente estuviéramos juntos. Solo se confundieron las cosas. No daré más explicaciones respecto al tema”.

"Solo pedirle, por favor, que no la traten mal, porque no es una mala niña, tampoco anda buscando fama porque sé que no es así. Fue solo un impulso. Yo le tengo mucho cariño en verdad y ella sabe que la hice muy feliz en su momento. Nunca le haría daño, sé que verás esta historia, espero puedas seguir tu camino como yo con el mío", complementó.

Para finalizar, le lanzó un directo mensaje a sus críticos. "A todos los de cartón que me criticaron y dejaron de seguir, me encantaría que estuvieran solo un rato en mis zapatos para que pasen por todo lo que tuve que pasar para llegar hasta aquí", disparó.

"Les voy a cerrar la boca entero brígido como lo he hecho siempre. Yo sé la clase de joven que soy, nunca he tenido malas intenciones, tampoco aparento ser alguien que no soy. Del barrio pa'l barrio siempre, como me enseñó mi familia de buen corazón y con Dios pa' adelante", cerró.

