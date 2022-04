Iván Cabrera revela que se juntó con Gala Caldirola tras el fin de su romance: "No tenemos problemas"

29 abr. 2022 - 14:00 hrs.

El bailarín Iván Cabrera respondió a los dichos de Gala Caldirola, quien aseguró que eligió "pésimo" al iniciar una relación con él, revelando que se ha reencontrado con la española tras su bullado quiebre.

"La última relación que tuve, si se puede llamar relación. Un amigo con derecho, un pequeño error (...) después de una ruptura matrimonial era obvio que iba a elegir mal. Elegí pésimo, me quise sacar las penas y elegí pésimo, lo reconozco", son parte de las palabras que Caldirola dijo en entrevista con Pamela Díaz.

Todo sobre Gala Caldirola

La reacción de Iván Cabrera

En una conversación con el programa "Me Late", Cabrera reaccionó a los dichos de su expareja, señalando de entrada que los comentarios de ella le "dieron un poquito de lata, y no lata porque sintiera eso específicamente, sino que por cómo yo también fui en la relación, una persona que cuando quiere, quiere, una persona entregada, una persona que dio lo mejor en todo momento".

Aseguró que la entrevista que Pamela Díaz subió el domingo 24 de abril se encuentra descontextualizada, ya que la dio dos semanas después de que terminaran, hace un par de meses.

"Ella obviamente me dijo que por estar asustada y con miedo, había dicho lo que dijo. Por ende, ya al día de hoy, que han pasado meses de lo ocurrido, tener ya buena onda con ella y ningún tipo de problemas es lo que me importa y me interesa. Ella y yo sabemos cómo son las cosas", aseveró.

Iván Cabrera con Gala Caldirola cuando eran novios

Asimismo, reveló una desconocida reunión que tuvieron para limar asperezas. "Yo en este caso, con ella conversamos el tema hace unas tres semanas atrás. Tuvimos la oportunidad de conversarlo y quedar claros y en buena onda (...) Nos ofrecimos disculpas cada uno por su lado y es eso lo importante", sentenció.

Para finalizar, reiteró que con Gala "la situación está super buena onda, no tenemos problemas. Cada uno tomó su camino, pero ya no hay nada malo entre nosotros dos".

Todo sobre Famosos chilenos