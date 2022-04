"No le pregunté ni el nombre": Mujer busca a fan con que vivió romántico momento en el concierto de Metallica

29 abr. 2022 - 12:00 hrs.

El último concierto de Metallica en Chile recibió críticas por parte de los asistentes, debido al caos que se desató producto de la organización del show que tuvo lugar en el Club Hípico de Santiago.

No obstante, entre todo lo malo, siempre hay algo bueno. En Facebook, una usuaria ventiló una romántica historia de amor que vivió en medio del recital.

Todo sobre Conciertos

Romántica experiencia

En un grupo de Facebook que reúne a más de 21 mil fanáticos de Metallica, una internauta de nombre Verónica Cataldo, que fue al concierto, inició la búsqueda de otro asistente con quien vivió una romántica experiencia.

Resulta que en medio de una canción que la banda estaba tocando, se dio la mano con otro fan, sin embargo, luego perdió el contacto con él.

"En el concierto, sector Andes, nos dimos la mano con un chico mientras escuchábamos 'Nothing Else Matters'. Si ve esta publicación, no le pregunté ni el nombre", escribió.

En cosa de minutos, el posteo se lleno de likes y comentarios, pero ninguno -hasta el momento- de la persona que está buscando.

Revisa la publicación

Publicación de Verónica en el grupo de Metallica

Todo sobre Virales