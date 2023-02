25 feb. 2023 - 02:54 hrs.

Una entrevista con autocrítica, y también revelando algunas sorpresas que no pudo mostrar en el Festival de Viña del Mar, fue la que protagonizó la comediante Laila Roth.

Si bien la argentina logró llevarse la Gaviota de Plata, ella decidió cortar su rutina luego que se comenzaran a escuchar algunas pifias de parte del público, que no logró sintonizar con sus chistes mientras avanzaba su espectáculo.

Laila Roth con su Gaviota de Plata

"Para la próxima vez"

Fue en conversación con radio ADN donde Laila Roth entregó sus apreciaciones, indicando que a modo general lo que vivió es "lindo, es bueno y pude mostrar lo que yo hago, que es algo que me pone muy contenta".

Sobre presentarse en la Quinta Vergara, aseguró que es algo que "se siente intimidante, pero al mismo tiempo lindo, porque la gente me recibió con mucho amor y eso lo sentí desde el primer momento".

Laila Roth en el Festival de Viña del Mar

Detrás del escenario se pudo apreciar una piscina armada, que era parte de su show, pero que no logró presentar, debido a la detención de su rutina.

Al respecto dijo, "no la use porque estaba para el bis, pero no estábamos para el bis, así que ahí quedó hasta la próxima vez que vuelva a Chile".

Roth defendió su decisión de no hacer un bis, señalando que, "lo último (de la rutina) no les gustó tanto, entonces me parece que si no estaban divertidos, ¿por qué torturarlos?".

