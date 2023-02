Revisa la entrevista completa a Daniela Aránguiz en el "Mucho Gusto"

28 feb. 2023 - 12:00 hrs.

Una sincera y larga conversación fue la que sostuvo la exparticipante de "Mekano", Daniela Aránguiz, con el matinal "Mucho Gusto", durante la mañana de este martes 28 de febrero.

De forma improvisada, el conductor del matinal, José Antonio Neme se contactó con ella a través de un llamado telefónico, para saber su versión sobre lo que ocurrió a comienzos de esta semana.

Recordemos que la mañana del lunes 27 de febrero, Daniela y su exmarido Jorge Valdivia fueron sorprendidos discutiendo en las afueras del condominio donde vive ella con sus hijos, e incluso, habrían llegado a los golpes.

De acuerdo a su relato, Valdivia la fue a encarar, luego de que ella hiciera una transmisión de Instagram junto a Cecilia Gutiérrez, asegurando que él tiene una relación con la diputada Maite Orsini.

"Yo estaba en mi casa y Jorge me vino a pedir explicaciones por el live que hice con Cecilia Gutiérrez. Él vino hasta mi casa. Y como en mi casa yo no le tengo acceso hasta el condominio, me esperó afuera", aseguró.

"Yo dije 'bueno, vamos a ver qué quiere' (...) no lo veía hace varios días", dijo la exmodelo, asegurando que Valdivia "estaba desde el día jueves (23 de febrero) en Río de Janeiro con Maite Orsini".

Daniela también aseguró que la diputada se contactó con ella, e incluso, deslizó que el comunicado que subió a sus redes sociales se lo habían escrito.

