"Que les vaya bien como pareja": Daniela Aránguiz asegura que Jorge Valdivia y Maite Orsini tienen una relación

27 feb. 2023

Una verdadera "bomba" fue la que liberó la exparticipante de "Mekano", Daniela Aránguiz, al asegurar que su expareja Jorge Valdivia y la diputada Maite Orsini están en una relación amorosa.

Así lo contó en una transmisión de Instagram que hizo junto a la periodista Cecilia Gutiérrez, que logró más de 10 mil internautas conectados durante la noche de este domingo 26 de febrero.

“Yo me enteré de que el jueves (23 de febrero) estaban almorzando en Valparaíso, a lo que se suman los días que pasaron en Cachagua. Me hubiera encantado enterarme por él, porque no hay nada que esconder. Ella (Maite) se metió con un hombre separado y eso no tiene nada malo, lo malo son las mentiras que hay en el medio", señaló de entrada Daniela.

La ex "Mekano" continuó con su relato, señalando que "nosotros hemos tenido nuestras recaídas, y eso es lo feo. Supe que se fueron de vacaciones juntos y yo lo he seguido viendo. Incluso, en diciembre (2022), cuando Jorge ya estaba con Maite, nos fuimos a Estados Unidos juntos y estuvimos a punto de volver. Me rogaba que volviéramos, que se iba a matar si no era así, etcétera, pero al mismo tiempo ya tenía otra relación".

"Yo no estoy para andar escondiendo esto, y menos para que él piense que quizás pueda ser como su amante. Eso yo no lo voy a aguantar. Esa es la denigración más grande que he tenido en mi vida", añadió.

La ex de Jorge Valdivia reconoció que habló con la diputada, a quien le dijo: "Yo no voy a volver con él, porque la que terminó la relación fui yo, por causa de una infidelidad de nuevo. Estuve muchos años pensando que había cambiado, porque me tenía súper engrupida".

"Me dijo que le había mentido igual que a mí. Cuando yo estaba en Estados Unidos con él, intentando volver, él hablaba con ella (...) Yo no tenía idea que Orsini salía con Jorge, y lo juro", aseveró.

A modo de cierre, Daniela confesó que la última vez que tuvo una "recaída" con Jorge Valdivia fue la semana pasada, después de una noche festivalera.

"La última vez que estuve con Jorge fue la semana pasada. Él fue con mi hija al Festival, y luego como a las 5 de la mañana se fue a meter a mi cama, y como una es tonta, claro que pasaron cosas. Es feo lo que Jorge está haciendo, yo hablo de la dignidad de las mujeres. Espero de corazón que les vaya bien como pareja", cerró.

