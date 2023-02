"Me humillé toda mi vida": Daniela Aránguiz se confiesa en Mucho Gusto sobre el conflicto con Jorge Valdivia

28 feb. 2023 - 10:05 hrs.

Daniela Aránguiz conversó en exclusiva durante la mañana de este martes 28 de febrero con el matinal "Mucho Gusto", entregando las primeras declaraciones televisivas tras el escandaloso comienzo de semana que vivió junto a Jorge Valdivia.

Ambos protagonizaron una pelea que se fue a los golpes en el sector oriente de la región Metropolitana, luego de que él la fuera a encarar hasta su condominio por ventilar la supuesta relación que tendría junto a la diputada Maite Orsini.

¿Qué pasó el lunes?

Sobre lo ocurrido la mañana del lunes 27 de febrero, la exparticipante de "Mekano" señaló que "lo más fuerte de toda esta situación es que a mí se me haya acusado de agresión intrafamiliar, siendo que lo primero, nunca he dado una declaración en Carabineros ni nada".

"Yo estaba en mi casa y Jorge me vino a pedir explicaciones por el live que hice con Cecilia Gutiérrez. Él vino hasta mi casa. Y como en mi casa yo no le tengo acceso hasta el condominio, me esperó afuera", agregó.

"Yo dije 'bueno, vamos a ver qué quiere' (...) no lo veía hace varios días", dijo la exmodelo, asegurando que Valdivia "estaba desde el día jueves (23 de febrero) en Río de Janeiro con Maite Orsini".

Durante este altercado, él le reclamó por haber hecho esa transmisión de Instagram revelando el presunto romance, indicando que sus agresiones fueron solo para defenderse frente a los ataques recibidos.

"(Que) él haya puesto casi una denuncia por agresión mía cuando yo me defendí, tengo la constatación de lesiones de la clínica (...) yo me defendí y resulta que yo soy la agresiva", manifestó.

Daniela reveló más detalles del romance entre Jorge y Maite

Durante la semana del Festival de Viña del Mar, Jorge Valdivia se habría quedado en la casa de Daniela Aránguiz al menos el martes 21 y miércoles 22 de febrero, contó la ex "Mekano".

Lo que levantó la ira de Daniela, fue que durante la mañana del jueves él se fuera desde su casa al departamento de Orsini, y desde allá se fuera hasta el aeropuerto y tomara un vuelo a Río de Janeiro.

"Él no puede venir a mi casa, que está enamorado de mí, a que tengamos un 'remember' (...) para ese juego yo no me presto", sentenció.

"No puede ser que tú te hayas levantado de mi cama para ir a buscar una mujer e irte al aeropuerto con ella", agregó.

Aránguiz también confesó que Maite Orsini se contactó con ella a través de WhatsApp para que no diera más detalles de su relación. "Me dijo que 'por favor, no hables nada (...) yo no quiero verme involucrada en esto'", pidió según declaró Daniela.

Sobre por qué decidió hablar esto en televisión, Daniela explicó que "ya me humillé toda mi vida con Jorge (...) desde que tengo 17 años", sentenciando que en adelante, todo cambiará para ella. "Yo ahora no escondo nada, aprendí a amarme, a quererme, respetarme", concluyó.

