"Estoy soltera": Maite Orsini se refiere a los rumores de supuesto romance con Jorge Valdivia

27 feb. 2023 - 12:00 hrs.

La diputada Maite Orsini reaccionó en redes sociales a los rumores que inició Daniela Aránguiz, en una transmisión de Instagram, en los cuales acusó a la parlamentaria de varias cosas ligadas a su vida sentimental.

La primera de ellas apunta a que en el pasado, Orsini tuvo un romance con el exdiputado Marcelo Díaz mientras él estaba casado con Millaray Viera. La segunda es más actual, ya que Aránguiz dio por hecho que Maite por estos días tiene un romance con Jorge Valdivia.

La versión de Maite Orsini

En primer lugar, Maite Orsini desmintió haber estado con Díaz durante su matrimonio con Viera, negando además tener un vínculo de amistad con esta última.

"Quiero aclarar que, en relación al exdiputado Díaz, jamás me entrometí en su matrimonio. No es de mayor relevancia, pero tampoco soy ni he sido amiga de su expareja", indicó.

Maite Orsini

Luego, sin referirse directamente a Jorge Valdivia, apuntó que "aclaro que no estoy en pareja, estoy soltera y en ese contexto no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quien o quienes".

"Me parece un retroceso social el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto", enfatizó.

A modo de cierre, señaló que "hago esta declaración con el propósito de que se detenga la violencia psicológica y digital directa, así como las actitudes de quienes indirectamente la desvían hacia mí y mi familia".

Revisa su declaración

Declaración de Maite Orsini

Todo sobre Famosos chilenos